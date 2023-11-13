Министр обороны Израиля: ХАМАС потерял контроль над Газой

"ХАМАС утратил контроль над Газой. Террористы бегут в направлении юга сектора Газа. Мирное население разграбляет базы ХАМАС. Они больше не верят властям", - сказал Галант. Его слова показали все ведущие телеканалы Израиля.

По сообщению израильской газеты Haaretz, министр сказал, что "в последние дни Израиль начал проводить более активные операции против тоннелей ХАМАС".

Галант уточнил, что "мы выкурим террористов из тоннелей и после этого они или будут уничтожены, либо должны сдаться без каких-либо предварительных условий". "Третьего варианта не будет", - дополнил министр.

Представители ХАМАС не комментировали заявления Галанта.