Легенда НБА Гарнетт: Меня тревожит Порзиньгис

Гарнетт в своей передаче беседовал с бывшим одноклубником по "Бостон Селтикс" Полом Пирсом. Одной из тем разговора стал нынешний состав "Селтикс", в том числе лучшие игроки команды.

"Селтикс" в межсезонье получили не только Порзиньгиса, но и Джру Холидея. Именно в рамках сделки с Холлидеем был обменян один из центровых "Селтикс" Роберт Уильямс.

Гарнетт считает, что Уильямс, несмотря на свой травматизм, дает стабильность под корзиной "Селтикс".

"Пусть бы Роберт Уильямс был вместе с этой командой "Селтикс". Действительно! Он мог бы играть вместе с Порзиньгисом или сменять его. Меня очень тревожит Порзиньгис. Он - AD [Энтони Дэвис] Восточной конференции. Оба они могут выбыть из состава на две-четыре недели из-за сломанного ногтя на ноге", - сказал Гарнетт.

Пирс на это ответил, что Порзиньгиса с Дэвисом нельзя сравнивать, так как нападающему "Лейкерс" нужно на своих плечах нести и роль первого игрока в команде. В свою очередь, Порзиньгис в своем клубе находится на третьей или даже четвертой роли.

"Периодически у него будет большая игра. Это будет в дни, когда "Селтиксу" нужны эти 25 очков. В других матчах ты дашь нам 15 [очков] и 10 [подборов]? Все в порядке", - сказал Пирс, со словами которого согласился и его бывший коллега.

Порзиньгис в этом сезоне НБА в среднем в матче имеет 19,6 набранного очка и 6,2 подбора.