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В Подольске уже в третий раз пытались поджечь военкомат

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: AFP/SCANPIX

Вечером в понедельник, 13 ноября, в России пытались поджечь военкомат, сообщают российские СМИ.

Инцидент произошел в подмосковном Подольске.

52-летняя женщина в 19 часов бросила в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. Бросок не был достаточно сильным - было разбито только одно из двойных оконных стекол.

Женщину на месте происшествия задержали сотрудники военкомата.

Российские журналисты отмечают, что в августе этого года поджечь этот военкомат в Подольске пытались уже два раза.

Сначала это пытался сделать 22-летний сотрудник общепита, а потом - двое пенсионеров. В СМИ в качестве причины поджога были названы деньги, которые пенсионерам предложили мошенники.

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