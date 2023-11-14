Вечером в понедельник, 13 ноября, в России пытались поджечь военкомат, сообщают российские СМИ.
В Подольске уже в третий раз пытались поджечь военкомат
Инцидент произошел в подмосковном Подольске.
52-летняя женщина в 19 часов бросила в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. Бросок не был достаточно сильным - было разбито только одно из двойных оконных стекол.
Женщину на месте происшествия задержали сотрудники военкомата.
Российские журналисты отмечают, что в августе этого года поджечь этот военкомат в Подольске пытались уже два раза.
Сначала это пытался сделать 22-летний сотрудник общепита, а потом - двое пенсионеров. В СМИ в качестве причины поджога были названы деньги, которые пенсионерам предложили мошенники.
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