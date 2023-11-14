В Подольске уже в третий раз пытались поджечь военкомат

Инцидент произошел в подмосковном Подольске.

52-летняя женщина в 19 часов бросила в окно военкомата бутылку с зажигательной смесью. Бросок не был достаточно сильным - было разбито только одно из двойных оконных стекол.

Женщину на месте происшествия задержали сотрудники военкомата.

Российские журналисты отмечают, что в августе этого года поджечь этот военкомат в Подольске пытались уже два раза.

Сначала это пытался сделать 22-летний сотрудник общепита, а потом - двое пенсионеров. В СМИ в качестве причины поджога были названы деньги, которые пенсионерам предложили мошенники.