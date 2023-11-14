На складе в Даугавпилсе обнаружено 18 тонн продуктов с измененными сроками годности

В службе указали, что продукты были ввезены в Латвию из Литвы, где они в начале лета в рамках международной операции были изъяты из торговли в связи с подделкой сроков годности. О том, что часть изъятого в Литве товара могла попасть в Латвию, Продовольственно-ветеринарная служба Литвы сообщила Сети Евросоюза по борьбе с мошенничеством в сфере продуктов питания.

После получения соответствующего сообщения PVD начала расследование, выяснив перевозчика товара, маршрут, а также склад, на который товар был увезен.

PVD поясняет, что в Латвию товары ввезло литовское предприятие MB Systemii, приобретшее их у литовской компании, которая остановила распространение этих товаров в Литве.

Служба изъяла товары с упомянутым сроком годности из оборота, а за констатированные нарушения предприятие MB Systemii оштрафовано на 1100 евро, кроме того, оно должно уничтожить товар.

На складе были продукты питания с измененным или исправленным сроком годности. В том числе у некоторых продуктов срок был продлен на год. Срок годности был изменен у шоколада, конфет, чипсов, масла, чая, сухих супов и других продуктов питания.