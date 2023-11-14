KNAB оштрафовал двух депутатов Сейма за нарушение ограничений на коммерческую деятельность

Депутаты являлись акционерами коммерческой компании, которая получала контракты на государственные закупки, тем самым нарушая ограничения на коммерческую деятельность. Оба были оштрафованы на 70 евро.

В KNAB напомнили, что закон о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц запрещает депутатам быть акционерами коммерческой компании, заключившей договор о государственных закупках.

В период с 1 ноября 2022 года по 30 мая 2023 года оба депутата владели акциями AО Virši-A. Virši-A имеет с государственными и муниципальными учреждениями договоры о государственных закупках на приобретение топлива.

Имеющаяся в распоряжении KNAB информация свидетельствует, что оба должностных лица продали свои акции в Virši-A.