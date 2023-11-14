KNAB оштрафовал двух депутатов Сейма за нарушение ограничений на коммерческую деятельность

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) наложило штрафы на двух депутатов партии "Стабильности!" - Наталью Марченко-Йодко и Дмитрия Коваленко - за нарушение ограничений на коммерческую деятельность, сообщили агентству LETA в KNAB.
Депутаты являлись акционерами коммерческой компании, которая получала контракты на государственные закупки, тем самым нарушая ограничения на коммерческую деятельность. Оба были оштрафованы на 70 евро.
В KNAB напомнили, что закон о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц запрещает депутатам быть акционерами коммерческой компании, заключившей договор о государственных закупках.
В период с 1 ноября 2022 года по 30 мая 2023 года оба депутата владели акциями AО Virši-A. Virši-A имеет с государственными и муниципальными учреждениями договоры о государственных закупках на приобретение топлива.
Имеющаяся в распоряжении KNAB информация свидетельствует, что оба должностных лица продали свои акции в Virši-A.
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