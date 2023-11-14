ФОТО ⟩ В Манчестере тысячи людей простились с Бобби Чарльтоном

Бобби Чарльтон умер 21 октября в возрасте 86 лет.

Толпы болельщиков проводили аплодисментами похоронный кортеж, когда он проезжал мимо стадиона "Олд Траффорд" по пути на закрытую панихиду в Манчестерском соборе.

Церемонию прощания с легендой "Манчестер Юнайтед" посетили принц Уильям, возглавляющий Футбольную ассоциацию Англии, президент УЕФА Александер Чеферин, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт, а также экс-тренер "МЮ" Алекс Фергюсон.

Чарльтон сыграл важную роль в победе сборной Англии на чемпионате мира 1966 года. За сборную он сыграл 106 раз и забил 49 голов. В 1966 году он стал обладателем "Золотого мяча".

Не менее значимой фигурой Чарльтон стал и для своего клуба "Манчестер Юнайтед". За свою 17-летнюю карьеру он трижды выигрывал английскую Премьер-лигу, а также Кубок европейских чемпионов и Кубок Англии.