В Латвии самая недружественная среди стран Балтии политика налога на недвижимость

Из трех стран Балтии в Латвии самая недружественная для домохозяйств политика налога на недвижимость, а непредсказуемость этого налога делает страну менее привлекательной в глазах предпринимателей и потенциальных инвесторов, пишет LSM.lv.
В среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) налог на недвижимость приносит 5,7% от общих налоговых поступлений. По сравнению со средними показателями в Латвии собирается гораздо меньше - всего 2,3% всех налоговых поступлений. Однако если посмотреть только на соседние страны, сравнив поступления от налога на недвижимость с валовым внутренним продуктом (ВВП), то Латвия забирает у владельцев недвижимости намного больше.
В Латвии поступления от налога на недвижимость составляют 0,9% ВВП, но в Эстонии - всего 0,2%, а в Литве - 0,3%.
"В Литве за основу берется средняя рыночная стоимость недвижимости, понижающий коэффициент для сельской земли - 0,35. Ставка для земли - от 0,01% до 4%. За жилье до 150 000 евро вообще не платится налог, а потом эти ставки постепенно увеличиваются", - рассказала Лига Лейтане, преподаватель и научный сотрудник Латвийского университета, экономист, финансист.
Между тем в Латвии ставка для земли составляет 1,5%, для жилых домов или квартир - 0,2%-0,6%, а если объект не достроен или, например, недвижимость не содержится должным образом, ставка налога достигает до 3% от кадастровой стоимости.
Эстония придерживается стратегии снижения налога на недвижимость. Например, со следующего года ставка налога на недвижимость за землю, которая сейчас составляет 0,1%-2,5%, больше не будет превышать 1%. В Латвии кадастровая стоимость будет обновлена в 2025 году.
Профессионалы отрасли бьют тревогу о том, что стоимость отдельных объектов недвижимости вырастет в несколько раз. В Минюсте успокаивают, что до тех пор, пока не будет разработана новая налоговая политика, кадастровая стоимость не будет формировать базу налога на недвижимость.
Кадастровая стоимость заморожена до 2025 года. Будет ли они пересчитана заново, неясно. Один хаос влечет за собой другой - в процесс могут вмешаться самоуправления, которые вводят свои скидки.
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