В Латвии самая недружественная среди стран Балтии политика налога на недвижимость

В среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) налог на недвижимость приносит 5,7% от общих налоговых поступлений. По сравнению со средними показателями в Латвии собирается гораздо меньше - всего 2,3% всех налоговых поступлений. Однако если посмотреть только на соседние страны, сравнив поступления от налога на недвижимость с валовым внутренним продуктом (ВВП), то Латвия забирает у владельцев недвижимости намного больше.

В Латвии поступления от налога на недвижимость составляют 0,9% ВВП, но в Эстонии - всего 0,2%, а в Литве - 0,3%.

"В Литве за основу берется средняя рыночная стоимость недвижимости, понижающий коэффициент для сельской земли - 0,35. Ставка для земли - от 0,01% до 4%. За жилье до 150 000 евро вообще не платится налог, а потом эти ставки постепенно увеличиваются", - рассказала Лига Лейтане, преподаватель и научный сотрудник Латвийского университета, экономист, финансист.