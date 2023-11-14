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Видео ⟩ Люди в восторге от концерта хора Kamēr в перерыве матча Порзиньгиса

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Выступление хора Kamēr
Выступление хора Kamēr Фото: Foto: Renate K Kenney/Facebook

В соцсетях интернет-хитом стало выступление молодежного хора Kamēr в перерыва матча "Бостон Селтикс", за который выступает латвийский баскетболист Кристап Порзиньгис.

Латвийский молодежный хор Kamēr выступил с небольшим концертом перед собравшимися на арене TD Garden пользователям.

"Селтикс" в понедельник в матче НБА на TD Garden встречался с клубом "Нью-Йорк Никс", за который раньше выступал Порзиньгис.

Латвийская звезда баскетбола в победном матче над "Никс" (114:98) набрал 21 очко.

Один из лучших латвийских хоров Kamēr находится на гастролях в США. Во время гастролей в США хор выступил на презентации кандидатуры Латвии в Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке и дал концерт в концертном зале "Миллениум" Центра Кеннеди в Вашингтоне. Хор Kamēr выступал с концертами перед латышскими общинами во всех трех городах.

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