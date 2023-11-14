Видео ⟩ Люди в восторге от концерта хора Kamēr в перерыве матча Порзиньгиса

"Селтикс" в понедельник в матче НБА на TD Garden встречался с клубом "Нью-Йорк Никс", за который раньше выступал Порзиньгис.

Один из лучших латвийских хоров Kamēr находится на гастролях в США. Во время гастролей в США хор выступил на презентации кандидатуры Латвии в Совет Безопасности ООН в Нью-Йорке и дал концерт в концертном зале "Миллениум" Центра Кеннеди в Вашингтоне. Хор Kamēr выступал с концертами перед латышскими общинами во всех трех городах.