Ринкевич встретится в Брюсселе с лидерами ЕС и НАТО

На встрече с представителями ЕС предполагается обсудить дальнейшую поддержку Украины и политику расширения ЕС, ситуацию на Ближнем Востоке, а также миграционные проблемы, уделив особое внимание ситуации на восточной границе Латвии.

В ходе рабочего визита президент также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить выполнение решений Вильнюсского саммита НАТО, в частности, об усилении присутствия НАТО в Латвии, а также дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и будущие вызовы безопасности для Европы.