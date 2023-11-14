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Ринкевич встретится в Брюсселе с лидерами ЕС и НАТО

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Эдгар Ринкевич
Эдгар Ринкевич Фото: Ieva Leiniša / LETA

15 и 16 ноября президент Латвии Эдгар Ринкевич посетит с рабочим визитом Брюссель, где запланированы встречи с руководителями учреждений ЕС и НАТО, сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис.

В ходе рабочего визита президент Латвии встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом, председателем Европейского парламента Робертой Метсолой.

На встрече с представителями ЕС предполагается обсудить дальнейшую поддержку Украины и политику расширения ЕС, ситуацию на Ближнем Востоке, а также миграционные проблемы, уделив особое внимание ситуации на восточной границе Латвии.

В ходе рабочего визита президент также встретится с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, чтобы обсудить выполнение решений Вильнюсского саммита НАТО, в частности, об усилении присутствия НАТО в Латвии, а также дальнейшую поддержку Украины в борьбе с российской агрессией и будущие вызовы безопасности для Европы.

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