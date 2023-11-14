"Арена смерти и отчаяния". Что происходит в больницах Газы через месяц после начала войны

В понедельник стало известно, что израильские войска подошли к воротам «Аш-Шифа». Израиль утверждает, что у ХАМАС есть подземный штаб в бункере под больницей, и боевики намеренно используют ее пациентов в качестве прикрытия. В ХАМАС и больнице отрицают эти обвинения.

Израиль приказал гражданскому населению покинуть больницу, а медикам – эвакуировать пациентов. Власти Израиля добавили, что готовы эвакуировать младенцев из неонатального отделения.

Военные ЦАХАЛ оставили у входа в больницу 300 литров топлива для питания аварийных генераторов, однако боевики ХАМАС не позволили персоналу забрать топливо, сообщила израильская армия.

В интервью Би-би-си представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус также отверг заявления сотрудников больницы о том, что они опасаются оказаться под огнем ЦАХАЛ, если выйдут из здания, чтобы забрать топливо.

«Я категорически отрицаю это, и если это небезопасно, то не по вине израильских войск, а по вине ХАМАС», – сказал он.

В «Аш-Шифа» утверждают, что для работы больницы необходимо 500 литров топлива в час.

«Аль-Кудс»

«Аль-Кудс» – вторая по величине больница в секторе Газа. По данным палестинского Красного Полумесяца, больница прекратила работу в минувшие выходные из-за истощения запасов топлива и отключения электроэнергии.

«Больница была оставлена на произвол судьбы в условиях продолжающихся израильских бомбардировок, что представляет серьезную угрозу для медицинского персонала, пациентов и перемещенных гражданских лиц», – заявили в организации.

Фото: BBC