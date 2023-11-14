"Арена смерти и отчаяния". Что происходит в больницах Газы через месяц после начала войны

С начала войны между Израилем и ХАМАС больницы Газы находятся в центре внимания из-за нехватки ресурсов, скопления беженцев и продолжающихся боев.
Более двух тысяч палестинцев оказались заблокированы в крупнейшей больнице Газы «Аш-Шифа», в которой закончилась вода и топливо, многие другие медучреждения были вынуждены прекратить свою работу.
С начала войны в Газе было повреждено 36 медицинских учреждений, включая 22 больницы: лишь некоторые из них продолжают работать, сообщает ВОЗ.
«Там нет ни входа, ни выхода», – говорит представитель Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца о больнице, оказавшейся, по его словам, отрезанной от внешнего мира.
Президент США Джо Байден заявил в понедельник, что больницы в Газе должны быть защищены.
«Я надеюсь, что в отношении больниц будут предприниматься менее навязчивые действия, мы остаемся в контакте с израильской стороной», - заявил Байден.
Ранее власти Израиля призывали всех жителей Газы, включая врачей и пациентов больниц, покинуть северную часть анклава, однако многие медучреждения заявили, что это невозможно.
Русская служба Би-би-си рассказывает о том, что происходит в главных больницах сектора Газа.
«Аш-Шифа»
«Аш-Шифа» – крупнейшая больница в секторе Газа, расположенная в районе Римал.
С начала конфликта между ХАМАС и Израилем эта больница и ее окрестности стали убежищем для местных жителей: десятки тысяч человек укрывались здесь от обстрелов.
Однако сейчас многие находившееся там палестинцы, а также некоторые медицинские работники, покинули ее, сообщила ООН и представители ХАМАС.
По словам главы управления больниц в секторе Газа (подконтрольно ХАМАС) Мохаммеда Закута, в обширном больничном комплексе «Аш-Шифа» сейчас находятся около 650 пациентов, 500 медицинских работников и примерно 2,5 тысячи перемещенных лиц.
В выходные ситуация в «Аш-Шифа» ухудшилась: врачи сообщили, что в последнем генераторе закончилось топливо, из-за чего умерло несколько пациентов, в том числе недоношенные дети, содержавшиеся в инкубаторах.
Израиль утверждает, что топливо было доставлено военными к больнице, но боевики ХАМАС помешали сотрудникам получить его.
Всемирная организация здравоохранения назвала ситуацию в больнице «тяжелой и опасной», добавив, что «Аш-Шифа» фактически перестала функционировать как больница.
«Здесь уже три дня нет электричества и воды, постоянные обстрелы и взрывы в этом районе усугубляют и без того критическое положение», – заявил глава ВОЗ Теодор Гебреисус.
«Мир не может молчать, когда больницы, которые должны быть безопасным убежищем, превращаются в арену смерти, разрухи и отчаяния», – добавил он.
В понедельник стало известно, что израильские войска подошли к воротам «Аш-Шифа». Израиль утверждает, что у ХАМАС есть подземный штаб в бункере под больницей, и боевики намеренно используют ее пациентов в качестве прикрытия. В ХАМАС и больнице отрицают эти обвинения.
Израиль приказал гражданскому населению покинуть больницу, а медикам – эвакуировать пациентов. Власти Израиля добавили, что готовы эвакуировать младенцев из неонатального отделения.
Военные ЦАХАЛ оставили у входа в больницу 300 литров топлива для питания аварийных генераторов, однако боевики ХАМАС не позволили персоналу забрать топливо, сообщила израильская армия.
В интервью Би-би-си представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус также отверг заявления сотрудников больницы о том, что они опасаются оказаться под огнем ЦАХАЛ, если выйдут из здания, чтобы забрать топливо.
«Я категорически отрицаю это, и если это небезопасно, то не по вине израильских войск, а по вине ХАМАС», – сказал он.
В «Аш-Шифа» утверждают, что для работы больницы необходимо 500 литров топлива в час.
«Аль-Кудс»
«Аль-Кудс» – вторая по величине больница в секторе Газа. По данным палестинского Красного Полумесяца, больница прекратила работу в минувшие выходные из-за истощения запасов топлива и отключения электроэнергии.
«Больница была оставлена на произвол судьбы в условиях продолжающихся израильских бомбардировок, что представляет серьезную угрозу для медицинского персонала, пациентов и перемещенных гражданских лиц», – заявили в организации.
По ее данным, эвакуационный конвой Красного Креста пытался добраться до больницы в понедельник, однако не смог этого сделать из-за продолжающихся обстрелов.
«Пациенты и их сопровождающие до сих пор находятся в больнице без еды, воды и электричества», - говорится в сообщении Красного Полумесяца в соцсети Х.
Полевые госпитали
Египет, Турция и Объединенные Арабские Эмираты пообещали создать полевые госпитали для пострадавших жителей Газы.
13 ноября турецкое судно с гуманитарной помощью прибыло в порт египетского города Эль-Ариш, расположенного неподалеку от КПП «Рафах» на границе с сектором Газа, сообщил агентству AFP представитель порта.
Турецкий чиновник сообщил, что судно везет материалы, генераторы, машины скорой помощи для создания восьми полевых госпиталей.
По его словам, Анкара запросила у Каира разрешение на строительство полевых госпиталей в Эль-Арише и получила «зеленый свет».
Ранее Объединенные Арабские Эмираты объявили о создании полевого госпиталя на территории Газы, рассчитанного на 150 мест. Там планируется создать отделения интенсивной терапии для детей и взрослых, а также отделы хирургии и анестезиологии, сообщает эмиратское новостное агентство WAM.
В анклаве также находится полевой иорданский госпиталь «Газа-76». В начале ноября власти Иордании заявили о доставке срочной медицинской помощи в госпиталь по воздуху – позже Армия обороны Израиля уточнила, что операция по поставкам продовольствия и медицинского оборудования координировалась через них.
12 ноября иорданская армия сообщила о доставке второго комплекта гуманитарной помощи на парашютах при поддержке ОАЭ и Катара.
Египет также подготовил полевой госпиталь для оказания помощи людям, эвакуированным из Газы: он расположен в городе Шейх-Зувейд в 15 километрах от КПП «Рафах», сообщает Reuters.
«Рантиси» и «Аль-Наср»
Специализированная детская больница «Рантиси» и расположенный рядом с ней медицинский центр «Аль-Наср» были эвакуированы в пятницу «за исключением небольшого числа пациентов и персонала», сообщает Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA).
В Рантиси находилось единственное в Газе педиатрическое онкологическое отделение.
В субботу Израиль сообщил о ликвидации одного из командиров ХАМАС Ахмеда Сиама, который, по данным ЦАХАЛ, удерживал в заложниках в больнице около тысячи человек, не позволяя им эвакуироваться.
Ахмед Сиам служит «еще одним примером того, как Хамас использует гражданское население Газы в качестве живого щита в террористических целях», заявили в ЦАХАЛ.
Другие больницы в Газе
Сотрудники финансируемой Индонезией больницы в городе Джабалия заявили в субботу, что она продолжает работать, несмотря на повреждения и нехватку топлива и медикаментов.
Сарбини Абдул Мурад, глава Комитета неотложной медицинской помощи (MER-C), который управляет госпиталем, заявил, что больница «пытается выжить и работать в условиях темноты и нехватки медикаментов».
11 ноября в результате авиаудара была разрушена шведская клиника в лагере беженцев Аш-Шати, расположенном к западу от города Газа, сообщалось в сводке OCHA.
По данным ООН, на момент обстрела там укрывалось около 500 перемещенных гражданских лиц. Число жертв неизвестно.
17 октября произошел взрыв на автостоянке рядом с больницей «Аль-Ахли» в секторе Газа: на ее территории укрывались жители анклава, потерявшие жилье в ходе авиаударов.
ХАМАС обвинил в авиаударе Израиль и заявлял о гибели сотен людей, в то время как ЦАХАЛ утверждал, что причиной стала неисправная ракета «Палестинского исламского джихада».
Западные разведки пришли к выводу, что ракета, скорее всего, была запущена с территории сектора Газа в сторону Израиля.
Подпишитесь на нашу имейл-рассылку, и каждый вечер с понедельника по пятницу вы будете получать самые основные новости за день, а также контекст, который поможет вам разобраться в происходящем.
Нападение ХАМАС на Израиль
- 7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1400 израильтян и взяв более 200 в заложники.
- ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.
- Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.
- ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.
- В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.
- ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.