Джокович и Медведев с победы стартовали на Итоговом чемпионате ATP

Джокович в первом матче группового раунда обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (1:7), 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа 6 минут. За это время Джокович сделал десять подач навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре из восьми брейк-пойнтов. На счету Руне 18 эйсов, семь двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В другом матче группы итальянец Янник Синнер обыграл представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 6:4, 6:4.

Два лучших российских теннисиста попали в одну группу на турнире в Турине и начали выступление с личной встречи - Даниил Медведев победил Андрея Рублёва со счётом 6:4, 6:2.

В другом матче "красной" группы вторая ракетка мира Карлос Алькарас (Испания) проиграл Александру Звереву из Германии - 7:6, 3:6, 4:6.

Итоговый турнир ATP проходит с 12 по 19 ноября в Турине (Италия). Действующим чемпионом Итогового чемпионата является 24-кратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович.