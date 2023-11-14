Видео ⟩ Родственники заложников ХАМАС отправились в пятидневный поход в Иерусалим

63-километровое шествие организовано форумом заложников и пропавших семей, созданным после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в ходе которого было убито около 1400 человек, а еще 240 захвачены в заложники.

Families of the hostages held by Hamas in Gaza kicking off a 5-day walking tour from TLV to Jerusalem to pressure government to focus on release of all hostages pic.twitter.com/2RMLDqHgEy — Jacob N. Kornbluh (@jacobkornbluh) November 14, 2023

Инициатором шествия выступил Юваль Харан, отец которого Авшалом был убит, а мать Шошана вместе с шестью другими членами семьи захвачена в плен.

Более 100 человек отправились с площади к Музею искусств Тель-Авива. Несколько плакатов участников шествия призывали правительство быстрее договориться об освобождении заложников.

В последние дни в СМИ появились сообщения о переговорах между Израилем и ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье в интервью телеканалу NBC назвал маловероятным, что может быть достигнута договоренность об освобождении заложников.

Военное крыло ХАМАС в понедельник обвинило власти Израиля в том, что они препятствуют продвигаемым Катаром переговорам о возможном освобождении заложников в обмен на "200 детей и 75 женщин", содержащихся в израильских тюрьмах.

Форум заложников и пропавших семей потребовал от правительства раскрыть, какие требования оно предъявило на переговорах об освобождении заложников.