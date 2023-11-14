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Видео ⟩ Родственники заложников ХАМАС отправились в пятидневный поход в Иерусалим

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānuzņēmums no video.

Родственники заложников, захваченных палестинской террористической группировкой ХАМАС, во вторник отправились в пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим, чтобы потребовать от правительства более активных действий по освобождению близких.

63-километровое шествие организовано форумом заложников и пропавших семей, созданным после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, в ходе которого было убито около 1400 человек, а еще 240 захвачены в заложники.

Инициатором шествия выступил Юваль Харан, отец которого Авшалом был убит, а мать Шошана вместе с шестью другими членами семьи захвачена в плен.

Более 100 человек отправились с площади к Музею искусств Тель-Авива. Несколько плакатов участников шествия призывали правительство быстрее договориться об освобождении заложников.

В последние дни в СМИ появились сообщения о переговорах между Израилем и ХАМАС. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в воскресенье в интервью телеканалу NBC назвал маловероятным, что может быть достигнута договоренность об освобождении заложников.

Военное крыло ХАМАС в понедельник обвинило власти Израиля в том, что они препятствуют продвигаемым Катаром переговорам о возможном освобождении заложников в обмен на "200 детей и 75 женщин", содержащихся в израильских тюрьмах.

Форум заложников и пропавших семей потребовал от правительства раскрыть, какие требования оно предъявило на переговорах об освобождении заложников.

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