Главное за 14 ноября ⟩ Пранк над Кариньшем, рост минимальной зарплаты и метеорологическая зима

Луана Андраде, 29-летняя инфлюенсер, модель и близкая подруга Неймара, умерла в Бразилии после процедуры по откачиванию жира, пишет New York Post.

Легендарный нападающий НБА Кевин Гарнетт в своей передаче KG Certified выразил тревогу в связи с Кристапом Порзиньгисом.

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В последние годы в Латвии наблюдается бум торговли подержанными вещами. Прибыли секонд-хендов растут, а платформы и сервисы, призванные выполнять роль "комиссионных магазинов", стремительно набирают обороты. Что это - индикатор обеднения населения или люди действительно стремятся беречь ресурсы и природу? Klik разобрался в теме.

В кинотеатрах Латвии - социальная драма о наркозависимости от режиссера Роналда Межмачса "Дышать под водой" (Elpot zem ūdens). Актуальная тема, важный посыл, мастерский саспенс, запоминающаяся роль Каспара Думбурса… и не только. О том, чем новинка латвийского кино запомнится зрителям, а чем выведет из себя - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".

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На восточном берегу реки Нарова после сигнала тревоги журналисты Rus.Postimees заметили странную активность российских пограничников прямо на мосту, который соединяет Нарву с Ивангородом. Сотрудники ФСБ с дубинками в руках встали перед машинами из Эстонии.

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