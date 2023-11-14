Главное за 14 ноября ⟩ Пранк над Кариньшем, рост минимальной зарплаты и метеорологическая зима

Вторник, 14 ноября, принес сразу две важных новости об экс-премьере Кришьянисе Кариньше. Во-первых, он попался на удочку пранкеров Вован и Лексус. Во-вторых, "налетал" на 600 тысяч евро, будучи главой правительства. Но не Кариньшем единым. С 2024 года в Латвии вырастет минимальная зарплата, а совсем скоро начнется метеорологическая зима. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Новости Латвии:
Латвия, как и несколько других стран ЕС, в сентябре стала жертвой фейковых видеозвонков, когда так называемые пранкеры Вован и Лексус из России при помощи искусственного интеллекта выдали себя за председателя комиссии Африканского союза Мусу Факи, сообщили в МИД.
Спецрейсы для делегаций бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"), ныне занимающего пост министра иностранных дел, в период с 2021 года по сентябрь 2023 года обошлись государственному бюджету в 613 830 евро, свидетельствует предоставленная Государственной канцелярией информация.
С 1 января будущего года минимальная месячная зарплата составит 700 евро.
В Земгальском районе Риги есть улица Армитстеда. Во время работы над своей книгой предприниматель и меценат Евгений Гомберг обнаружил, что с ее названием возникла путаница. Дело в том, что в Риге было два известных Армитстеда - градоначальник Джордж и предприниматель и меценат Джеймс, сообщает RUS.LSM.lv в передаче "Сегодня вечером".
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) обнаружила на складе в Даугавпилсе на улице Спалю около 18 тонн продуктов питания с закончившимся или измененным сроком годности, сообщили агентству LETA представители PVD.
В понедельник, 13 ноября, в Риге на ул. Гранита угнали автомобиль. Портал Sadursme.lv сообщил TVNET, что в настоящее время машина разыскивается.
В Латвии начало работать мобильное приложение для заказа такси Smile Taxi, сообщает агентство LETA.
Вечером в воскресенье, 12 ноября, серьезное столкновение автомобиля Mercedes-Benz и междугороднего автобуса унесло жизни двух человек. Пассажир автобуса Гатис и очевидец Вячеслав рассказали журналистам программы Degpunktā о том, что они пережили в роковую ночь.
В ближайшие дни в Латвии постепенно начнется метеорологическая зима, осадков будет мало, свидетельствует новейший прогноз Global Forecast System.
За рубежом:
Живущий в Эстонии блогер Руслан Нафрамица, который в интернете известен под никнеймом JuliuRou, получил предложение о сотрудничестве от российского видеоагентства Ruptly – дочернего предприятия Russia Today. По оценке Департамента полиции безопасности (КаПо), блогер подступил правильно, что не принял предложение, пишет Rus.Postimees.
Менее 20 лет назад Россия начала активно формировать свой имидж "энергетической сверхдержавы", которая будет всем и всегда надежно поставлять энергоресурсы. Теперь против российской нефти установлены санкции, а "Газпром" фактически сам выкопал себе яму, прекратив по указанию Кремля снабжать газом европейские страны.
Выступая в Вашингтоне, глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал ужесточить санкции и расширить военную помощь Киеву для укрепления ПВО перед предстоящей зимой.
Король Иордании Абдалла II ранее называл президента России Владимира Путина "своим братом", однако теперь он дал зеленый свет поставкам боевой техники в Украину, пишет газета De Telegraaf.
Луана Андраде, 29-летняя инфлюенсер, модель и близкая подруга Неймара, умерла в Бразилии после процедуры по откачиванию жира, пишет New York Post.
Легендарный нападающий НБА Кевин Гарнетт в своей передаче KG Certified выразил тревогу в связи с Кристапом Порзиньгисом.
Интересное чтиво:
RUS TVNET вышел на улицу, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, как они относятся к тому, что 18 ноября не будет торжественного салюта в День независимости Латвии. Ответы смотрите на видео!
В последние годы в Латвии наблюдается бум торговли подержанными вещами. Прибыли секонд-хендов растут, а платформы и сервисы, призванные выполнять роль "комиссионных магазинов", стремительно набирают обороты. Что это - индикатор обеднения населения или люди действительно стремятся беречь ресурсы и природу? Klik разобрался в теме.
В кинотеатрах Латвии - социальная драма о наркозависимости от режиссера Роналда Межмачса "Дышать под водой" (Elpot zem ūdens). Актуальная тема, важный посыл, мастерский саспенс, запоминающаяся роль Каспара Думбурса… и не только. О том, чем новинка латвийского кино запомнится зрителям, а чем выведет из себя - в материале рубрики "Андрей уже посмотрел!".
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"У нас ощущение, что Россия больна, а может быть, смертельно больна", - сказал писатель, ученый-японист и литературовед Борис Акунин (наст. имя - Григорий Чхартишвили) в интервью Юлии Таратуте на телеканале "Дождь".
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