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Видео ⟩ В Лиепае военными соревнованиями вспоминают освобождение города от бермонтовцев

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Ekrānšāviņš

Во время боев за свободу и в Лиепае происходили важные для независимости Латвии события, когда 14 ноября 1919 года, всего через три дня после освобождения Риги, было совершено наступление войск Бермонта на Лиепаю, сообщает передача LTV Dienas ziņas.

В честь боев, где защитники Лиепаи успешно противостояли превосходящей армии Бермонта, впервые в Лиепае проводятся специальные соревнования по военному ориентированию для молодежи.

Подробнее смотрите в сюжете!

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