Видео ⟩ В Лиепае военными соревнованиями вспоминают освобождение города от бермонтовцев

Во время боев за свободу и в Лиепае происходили важные для независимости Латвии события, когда 14 ноября 1919 года, всего через три дня после освобождения Риги, было совершено наступление войск Бермонта на Лиепаю, сообщает передача LTV Dienas ziņas.
В честь боев, где защитники Лиепаи успешно противостояли превосходящей армии Бермонта, впервые в Лиепае проводятся специальные соревнования по военному ориентированию для молодежи.
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