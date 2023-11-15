Полиция ищет мужчину: он вышел с работы и пропал

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего Мартиньша Трейманиса-Фрейманиса 1971 года рождения, который в понедельник, 13 ноября, около 17:20 покинул свое рабочее место в Яунмарупе и пропал. Мужчина уехал на черном автомобиле Ford Puma с номерным знаком MR 768.
Приметы: рост 182 см, худощавое телосложение, темно-каштановые волосы до плеч.
На нем были темная кожаная куртка из разноцветных квадратов, серовато-синие джинсы, светло-коричневые кожаные ботинки на шнурках и коричневая кожаная шляпа на голове.
Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонить по номеру телефона 110 или 67085938.
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