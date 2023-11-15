Полиция ищет мужчину: он вышел с работы и пропал

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего Мартиньша Трейманиса-Фрейманиса 1971 года рождения, который в понедельник, 13 ноября, около 17:20 покинул свое рабочее место в Яунмарупе и пропал. Мужчина уехал на черном автомобиле Ford Puma с номерным знаком MR 768.