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Полиция ищет мужчину: он вышел с работы и пропал

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Полиция ищет мужчину
Полиция ищет мужчину Фото: Valsts policija.

Сотрудники полиции разыскивают пропавшего Мартиньша Трейманиса-Фрейманиса 1971 года рождения, который в понедельник, 13 ноября, около 17:20 покинул свое рабочее место в Яунмарупе и пропал. Мужчина уехал на черном автомобиле Ford Puma с номерным знаком MR 768.

Приметы: рост 182 см, худощавое телосложение, темно-каштановые волосы до плеч.

На нем были темная кожаная куртка из разноцветных квадратов, серовато-синие джинсы, светло-коричневые кожаные ботинки на шнурках и коричневая кожаная шляпа на голове.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении мужчины, позвонить по номеру телефона 110 или 67085938.

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