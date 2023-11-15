Востребованный латвийский актер рассказал о своих отношениях с русской моделью

Думбурс рассказал, что заметил Алису на одной из популярных платформ для знакомств. "Купил машину, тогда был свободен - активный гетеросексуальный мужчина. Скачал Tinder. Что-то там свайпал, смотрю - ага... Она оставила свой ник в Instagram".

Пара начала переписку и уже на следующий день встретилась. "Мы встретились, погуляли, и так мы месяц гуляли и общались...".

Каспар говорит, что это его первое сожительство с женщиной и инициатором его стала именно Алиса. Кроме того, это его первый опыт отношений, когда вторая половинка тоже из мира искусства.

Думбурс рассказал, что его возлюбленная работает моделью, но ее основная работа - архитектор, и ей интересна сценография. Она занималась последней сценографией модного показа бренда Amoralle на Рижской неделе моды.

Галерея: Показ Amoralle на Рижской неделе моды

Думбурс не скрывает, что ранее причинял боль женщинам.

"Нарцисс, эгоист, использовал, пропадал, из-за меня страдали люди, отношения, на меня нельзя было положиться!" - рассказывает актер о своем прошлом. По его словам, он поменялся и теперь "менее дисфункционален".

"У меня самые здоровые отношения в жизни. Это величайший дар Вселенной", - говорит Думбурс.

Правда, свадьбу пара пока не планирует, но актер хочет детей. Пока они обсуждают только пополнение в виде кота.

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