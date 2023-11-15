Полиция ищет пропавших в Риге несовершеннолетних подростков

Во вторник, 14 ноября, в 10:30 несовершеннолетние братья Даниэл Шнепстс и Адриан Шнепстс покинули свое место жительства на улице Юкума Вациеша в Риге и до сих пор не вернулись, сообщает Государственная полиция.