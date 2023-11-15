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Полиция ищет пропавших в Риге несовершеннолетних подростков

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Фото: Valsts policija

Во вторник, 14 ноября, в 10:30 несовершеннолетние братья Даниэл Шнепстс и Адриан Шнепстс покинули свое место жительства на улице Юкума Вациеша в Риге и до сих пор не вернулись, сообщает Государственная полиция. 

Последний раз братьев видели 14 ноября около 19:03 в Риге в районе Агенскалнса, на остановке 21-го автобуса, где они сели в автобус, вероятно, чтобы поехать домой. 

Фото: Valsts policija

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении детей, позвонить по номеру телефона 110 или 67086800.

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