Министр: возможно, давление нелегальной миграции со стороны РФ увеличится

Министерство внутренних дел (МВД) находится в курсе дела и следит за происходящем на границе с Россией в других странах Балтии и Финляндии. На границе Латвии с Россией давление нелегальной миграции пока не растет, но не исключается, что это может произойти.

"Мы в одной лодке со всеми нашими коллегами", - отметил в этой связи Козловскис.

Как сообщалось, в Финляндии в последнее время констатирован рост числа нелегальных иммигрантов, прибывающих через Россию.

Пограничные органы Финляндии и России годами сотрудничали, чтобы не допустить нелегального пересечения границы, но теперь Россия сменила политику и позволяет нелегальным иммигрантам беспрепятственно продолжать свой путь в Финляндию, хотя у них нет действительных проездных документов, процитировала финская общественная вещательная корпорация YLE во вторник слова министра внутренних дел Мари Рантанен.

"Очевидно, что эти люди получают помощь, чтобы добраться до границы", - отметил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

Рантанен сообщила, что правительство рассматривает возможность сокращения количества пунктов пересечения границы или же внедрение централизованного управления контрольно-пропускными пунктами на границе. Не исключено и полное закрытие границы, но правительство пока не собирается прибегать к самым суровым средствам, добавила министр.

Объяснить внезапную смену российской политики она не смогла. "Возможно, [российские официальные лица] разозлены чем-либо в действиях Финляндии. Вам следует спросить об этом у российских властей, - заявила Ратанен. - Мы надеемся, что Россия вернется к прежней политике ".

На прошлой неделе на границе был зарегистрирован 71 человек без действительных документов, а в понедельник и вторник - уже 60 нелегальных иммигрантов. Большинство из них выходцы с Ближнего Востока. Некоторые из них некоторое время провели в России, однако другие просто пересекли ее территорию.