"Я планирую остаться в Латвии". Шамиль Хаматов о сестре, Юрмале и театре

Сразу после своего приезда в Латвию Шамиль Хаматов окунулся в культуру страны - он с семьей смотрел Праздник песни и танца в прямом эфире: "На меня это произвело, конечно, просто невероятное впечатление... Когда так много людей поют песни, в этом столько любви. И все эти цветы, все эти люди со слезами на глазах...".

Некоторое время актер сидел в Латвии без работы, но понял, что так можно сойти с ума, и решился связаться с Театром им. М. Чехова - поговорил с руководителем по вопросам стратегической коммуникации и художественного мастерства труппы Сергеем Голомазовым, потом - с директором театра Даной Бйорк. Все сложилось.

Повезло и с жильем. "Наш знакомый, друг семьи, не может сюда приехать. Поэтому он сказал: "Хотите - живите у меня просто так", - признался актер. Так он с семьей поселился в Юрмале, которая невероятно его впечатлила: "До этого я приезжал несколько раз в Латвию, но ни разу не был в Юрмале".