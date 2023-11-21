"Я планирую остаться в Латвии". Шамиль Хаматов о сестре, Юрмале и театре

В Латвию Шамиль Хаматов приехал в августе прошлого года вместе с женой Ксенией и дочерью Мией. В беседе с RUS TVNET актер рассказал о работе в Рижском русском театре им. М. Чехова, впечатлениях от Юрмалы и Праздника песни и танца, а также о своей сестре - Чулпан Хаматовой.
Сразу после своего приезда в Латвию Шамиль Хаматов окунулся в культуру страны - он с семьей смотрел Праздник песни и танца в прямом эфире: "На меня это произвело, конечно, просто невероятное впечатление... Когда так много людей поют песни, в этом столько любви. И все эти цветы, все эти люди со слезами на глазах...".
Некоторое время актер сидел в Латвии без работы, но понял, что так можно сойти с ума, и решился связаться с Театром им. М. Чехова - поговорил с руководителем по вопросам стратегической коммуникации и художественного мастерства труппы Сергеем Голомазовым, потом - с директором театра Даной Бйорк. Все сложилось.
Повезло и с жильем. "Наш знакомый, друг семьи, не может сюда приехать. Поэтому он сказал: "Хотите - живите у меня просто так", - признался актер. Так он с семьей поселился в Юрмале, которая невероятно его впечатлила: "До этого я приезжал несколько раз в Латвию, но ни разу не был в Юрмале".
Кроме того, он поражен отношением к нему коллег по театру. К примеру, Максим Бусел часто помогает ему с переводом текстов на латышском, а с Екатериной Фроловой они подружились семьями: "Она тоже живет в том районе, где и я. Каждое утро возит меня на репетицию. И мы с ней возвращаемся после спектакля. Помимо того, что она прекрасная актриса, у нас есть общая тема - это дети".
Шамиль не скрывает своей радости от того, что в Театре им. М. Чехова он попал в работу с руководителем разработки художественной стратегии и планирования репертуара театра Лаурой Грозой.
"Они очень много говорят на латышском, поэтому уже хочешь не хочешь я начинаю, пока они что-то говорят, читать, как это слово переводится. То есть я начинаю как бы текст сравнивать - русский с латышским, и мне это очень помогает", - отмечает актер.
Правда, он тут же объясняет свое различие с сестрой - Чулпан Хаматовой:
"Я - не моя сестра. Это она была всю жизнь отличницей, а я был всю жизнь двоечник.
Поэтому я понимаю, что нужно себя заставлять и делать. Но все время что-то мешает. Она умеет делать сразу десять дел, параллельно решать какие-то вопросы. Это уникальное качество, мне кажется. Она может заниматься театром, сниматься, учить язык, еще решать какие-то параллельные задачи и еще придумывать в каких-то проектах что-то. Вот я так не умею! Пока я что-то одно не сделаю, у меня не получается. Я не обладаю таким вниманием, чтобы сразу держать много всего в голове. Поэтому с языком пока туго".
"Да, я планирую остаться в Латвии, но я не связываю свою жизнь с кино, наверно. Я планирую заниматься режиссурой, потому что я очень люблю режиссуру", - подытоживает Шамиль.
Шамиль Хаматов - младший брат российской актрисы Чулпан Хаматовой, осудившей политику Кремля и военное вторжение России на территорию Украины. Ныне актриса проживает в Латвии и играет в Новом Рижском театре.
В 2005 году Шамиль Хаматов окончил Российскую академию театрального искусства (курс А. В. Бородина).
По информации, доступной в Сети, с 2005 года он служил в театре "Современник". Играл в постановках "Голая пионерка", "Пять вечеров", "Три сестры", "Шарманка", "Горе от ума", "Загадочное ночное убийство собаки" и других.
Параллельно с работой в театре Шамиль снимался в российских фильмах и сериалах: "Чудная долина", "Неотложка 2", "Мертвое поле", "Желтый дракон", "Трасса М8", "Телохранитель 3", "Продавец игрушек", "Бихэппи", "Корпорация Ad Libitum".
В 2022 году на экраны вышел мини-сериал с участием Хаматова "Обоюдное согласие", а на 2023 год запланирована премьера сериала "Комплекс бога", в котором Шамиль сыграл роль пианиста Константина Зобнина.
Сейчас Шамиль Хаматов служит в Рижском русском театре им. Чехова. Он занят в таких спектаклях, как "Гамлет", "Централ-парк Вест" и "Калигула".
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