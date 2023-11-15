"Плацдарм надежды". ВСУ смогли закрепиться на левобережье Херсонщины, но что дальше?

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Для чего эти плацдармы?

При идеальном развитии событий, украинцам удастся не только удержать тактические плацдармы, но и объединить их в оперативный, с которого они смогли бы двигаться дальше вглубь оккупированной территории.

До главной цели — крымского перешейка — около 100 км.

Однако ближайшая цель — это перерезать трассу Алешки — Новая Каховка (дорога Т2206), до которой примерно 5-7 км, объясняет военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец.

«Главный смысл — перерезать дорогу, которая идет на Новую Каховку. Не ту, которая прибрежная и идет через Казачьи лагеря, Крынку, Корсунку и т. д. Там есть еще одна дорога, которая более важна, потому что она рокадная (то есть параллельна линии фронта — Би-би-си), что важно для маневра по фронту».

В интервью 5-му каналу эксперт указывает на то, что Россия не сможет оперативно отправлять резервы на «горячие участки» фронта, если не будет контролировать основные трассы на Херсонщине.

«Противник не удержит левый берег, если лишить его способности маневрировать», — резюмирует он.

Более того, отдельные представители российской власти уже начали говорить о том, что ВСУ удалось-таки перерезать трассу из Олешек в Новую Каховку. В частности, об этом сказал в эфире российского телевидения представитель оккупационной власти Запорожья Владимир Рогов.