Фото ⟩ В ночь на четверг на дорогах Латвии может образоваться обледенение

Предприятие Latvijas Valsts ceļi во второй половине дня в среду распространило предупреждение о понижении температуры воздуха, из-за чего на автодорогах и особенно на мостах может образоваться обледенение.
В Риге в начале ночи температура воздуха прогнозируется в районе нуля градусов, в свою очередь утром в четверг с 8 до 9 часов она может понизиться до -2...-1 градуса. Ночью прогнозируется очень слабый северо-восточный, а с утра - восточный ветер, под влиянием которого обледенение, например, на мостах и вблизи озер и рек, где больше влажность, может образоваться и в случае, если температура воздуха на поверхности почвы не опустилась ниже нуля.
Как уже сообщалось, утром в среду обледенение на автодорогах образовалось в Латгале.
Синоптики прогнозируют туман в следующей ночью и утром в некоторых районах, в основном в западной части страны. На некоторых дорогах образуется обледенение.
Latvijas Valsts ceļi напоминает о необходимости быть особенно осторожными на мостах и эстакадах, а также на участках в лесах и у воды. После обработки дорог антигололедными средствами обледенение может образоваться повторно.
❄️ Prognozes liecina, ka šonakt gaisa temperatūra var pazemināties līdz 0°…-1° C, uz ceļa vietām var veidoties apledojums. Īpaši uzmanīgiem jābūt uz tiltiem un ceļa pārvadiem, kā arī posmos mežā vai ūdens tuvumā. Atgādinām, ka pēc pretslīdes apstrādes ceļi var apledot atkārtoti! pic.twitter.com/hROVYFqZWn— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) November 15, 2023
Галерея: Снег в Риге
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!