Фото ⟩ В ночь на четверг на дорогах Латвии может образоваться обледенение

В Риге в начале ночи температура воздуха прогнозируется в районе нуля градусов, в свою очередь утром в четверг с 8 до 9 часов она может понизиться до -2...-1 градуса. Ночью прогнозируется очень слабый северо-восточный, а с утра - восточный ветер, под влиянием которого обледенение, например, на мостах и вблизи озер и рек, где больше влажность, может образоваться и в случае, если температура воздуха на поверхности почвы не опустилась ниже нуля.