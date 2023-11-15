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Фото ⟩ В ночь на четверг на дорогах Латвии может образоваться обледенение

rus.tvnet.lv
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Работа зимней спецтехники
Работа зимней спецтехники Фото: Schutterstock.com

Предприятие Latvijas Valsts ceļi во второй половине дня в среду распространило предупреждение о понижении температуры воздуха, из-за чего на автодорогах и особенно на мостах может образоваться обледенение.

В Риге в начале ночи температура воздуха прогнозируется в районе нуля градусов, в свою очередь утром в четверг с 8 до 9 часов она может понизиться до -2...-1 градуса. Ночью прогнозируется очень слабый северо-восточный, а с утра - восточный ветер, под влиянием которого обледенение, например, на мостах и вблизи озер и рек, где больше влажность, может образоваться и в случае, если температура воздуха на поверхности почвы не опустилась ниже нуля.

Как уже сообщалось, утром в среду обледенение на автодорогах образовалось в Латгале.

Синоптики прогнозируют туман в следующей ночью и утром в некоторых районах, в основном в западной части страны. На некоторых дорогах образуется обледенение.

Latvijas Valsts ceļi напоминает о необходимости быть особенно осторожными на мостах и эстакадах, а также на участках в лесах и у воды. После обработки дорог антигололедными средствами обледенение может образоваться повторно.

Галерея: Снег в Риге

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