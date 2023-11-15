Главное за 15 ноября ⟩ Разговор о Даугавпилсе, новый штамм Covid-19 в сточных водах и прогноз синоптиков на 18 ноября

Информатор, раскрывший гнусную привычку работников Таллиннской скорой помощи, в программе Kuuuurija рассказал, что суть дела заключается в следующем: "Делишься шокирующей фотографией с коллегами и знакомыми, а в ответ тебе присылают фото мужчины в ванне, которого ударили топором по голове, или какого-то утопленника", сообщает Rus.Postimees.

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Место для отдыха важно на любой работе, но особенно в таких местах, как школы, больницы и организации, где работники активно общаются с большим количеством людей, нуждающихся в их внимании. У работников должно быть место, где можно отдохнуть в тишине, попить чай или кофе. Дизайнер интерьеров, которая обновила учительскую в одной из рижских школ, делится ценными советами о том, как обустроить зону отдыха на работе.

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Один из самых востребованных на данный момент латвийских актеров Каспар Думбурс побывал в гостях в YouTube-программе Dž. Spot Дж. Дж. Джилинджера, где рассказал об отношениях с уроженкой Санкт-Петербурга, моделью и архитектором Алисой Онтенсон.