Сегодняшняя среда - не только середина рабочей недели, но и середина осени! На улице становится все холоднее, но на новости это не влияет - они есть всегда и их много. В ежедневной подборке о RUS TVNET рассказываем коротко о главном за среду, 15 ноября.
Главное за 15 ноября ⟩ Разговор о Даугавпилсе, новый штамм Covid-19 в сточных водах и прогноз синоптиков на 18 ноября
Новости Латвии:
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш живет не по средствам и отказывается отвечать на вопросы об источниках дополнительных доходов, утверждают журналисты-расследователи Re:Baltica. Публикация "Модный царь Даугавпилса" уже привлекла внимание Службы госдоходов и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, но, похоже, не жителей Даугавпилса.
В эфире "Кто вам платит?" говорим об активной гражданской позиции, политической оппозиции, местных СМИ и настроениях в городе.
В сточных водах трех самоуправлений Латвии мониторинг показал новый подвид Covid-19 "Пирола", сообщили в институте Bior.
Недавно жительница Айя столкнулась с неприятной ситуацией. Ее 12-летнего cына не пустили в междугородний автобус Рига - Айнажи, так как у мальчика не было наличных. На билет нужно было всего 25 центов. В автобусе не работал терминал, поэтому ребенок не смог расплатиться картой и был вынужден ждать следующего рейса почти три часа. Об этом его озадаченная мама сообщила в соцсетях.
В субботу, 18 ноября, из соображений безопасности во время проведения военного парада Национальных вооруженных сил (НВС) и его генеральной репетиции людям будет разрешено пересекать Вантовый мост, но не разрешено использовать его для наблюдения за происходящим, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
В начале недели с автоплаца в рижском микрорайоне Шкиротава украли автомобиль BMW. Теперь портал Sadursme.lv сообщил TVNET, что машина найдена.
Министерство юстиции, скорее всего, предложит правительству закрыть некоторые латвийские тюрьмы и построить новую тюрьму в Латгале, заявила в среду, 15 ноября, на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции начальник отдела политики исполнения уголовных наказаний Минюста Кристине Кипена.
В соцсетях распространилось видео, на котором видно, как микроавтобус компании Venipak совершает крайне опасные маневры обгона на Бауском шоссе в условиях плотного трафика.
Каршеринговый автомобиль компании CityBee разбился на трассе между Олайне и Яунолайне, следует из видео очевидца, опубликованного на Sadursme.lv.
Во вторник, 14 ноября, автобусный пассажирский перевозчик Lux Express подал в Автотранспортную дирекцию заявку на включение маршрутов Рига - Лиепая и Лиепая - Даугавпилс в список коммерческих маршрутов регионального значения и выдачу разрешения на эти маршруты, сообщили в компании.
Книги по половому воспитанию детей, которые в последнее время вызывают споры в обществе, могут быть оценены как порнографические материалы, считает Юрмальский сиротский суд.
Земгальский районный суд приговорил к пробационному надзору несовершеннолетнюю хулиганку из Елгавы, которая в сентябре 2022 года избила девочку на три года младше, сообщает Latvijas Avize.
18 ноября, в День провозглашения Латвийской Республики, погода будет по-зимнему холодной, но солнечной, прогнозируют синоптики.
За рубежом:
Суд во Франции в среду, 15 ноября, выдал международный ордер на арест президента Сирии Башара Асада, его брата Махера Асада и еще двух сирийских генералов в связи с использованием в Сирии запрещенного химического оружия против гражданских лиц.
Одно из немногих направлений на поле боя, где украинские войска продолжают наступление, а не стоят в обороне — это Херсонщина. Здесь на левом берегу Днепра морской пехоте ВСУ удалось захватить и удержать небольшие плацдармы. Но что будет дальше?
В Великобритании 29-летнему латвийцу предъявлено обвинение в убийстве 41-летнего латвийца в городе Лейстон. Убийство произошло в октябре прошлого года, но все доказательства были собраны только на этой неделе, сообщают британские СМИ.
Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил результаты расследования трагедии 128-й бригады, сообщает украинское издание УНИАН.
Премьер-министр Кая Каллас заявила Politico во вторник, 14 ноября, на форуме по обороне, что она открыта для возможности стать следующим генеральным секретарем НАТО, пишет Rus.Postimees со ссылкой на Rus.ERR.
Армия обороны Израиля призвала сдаться всех боевиков ХАМАС, находящихся в крупнейшей больнице сектора Газа. Работа госпиталя ранее была прервана из-за боев.
В воскресенье в Тель-Авиве тысячи людей приняли участие в митинге, требуя освобождения заложников, захваченных ХАМАС, и критикуя действия израильского правительства по разрешению кризиса. Многие из участников митинга - друзья и члены семей похищенных.
Информатор, раскрывший гнусную привычку работников Таллиннской скорой помощи, в программе Kuuuurija рассказал, что суть дела заключается в следующем: "Делишься шокирующей фотографией с коллегами и знакомыми, а в ответ тебе присылают фото мужчины в ванне, которого ударили топором по голове, или какого-то утопленника", сообщает Rus.Postimees.
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Гостем программы "Мне только спросить" стала вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая, которая провела самый успешный сезон в карьере и попала в топ-130 мирового рейтинга WTA.
Место для отдыха важно на любой работе, но особенно в таких местах, как школы, больницы и организации, где работники активно общаются с большим количеством людей, нуждающихся в их внимании. У работников должно быть место, где можно отдохнуть в тишине, попить чай или кофе. Дизайнер интерьеров, которая обновила учительскую в одной из рижских школ, делится ценными советами о том, как обустроить зону отдыха на работе.
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