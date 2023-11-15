В конце сентября полицейские эстонского города Йыхви заметили на заднем стекле автомобиля надпись "хулиганка русская". Решением производства о проступке водитель был оштрафован на 600 евро, сообщают сотрудники полиции в социальных сетях, пишет Rus.Postimees.
"Хулиганка русская": в Эстонии полиция выписала внушительный штраф за провокационную наклейку
"Такие наклейки носят провокационный характер и направлены на раскол общества и создание напряженности. Российская пропаганда использует эти же послания и символы для оправдания войны в Украине. Поэтому в ситуации, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, демонстрация таких наклеек является выражением поддержки государства-агрессора", - сообщает полиция.
В полиции отметили, что в Эстонии каждый человек имеет право говорить о своей национальности: "Однако в условиях войны и зная подоплеку этих лозунгов, люди должны понимать, что, наклеивая эту фразу на стекло своего автомобиля, они провоцируют других людей".
"Полиция серьезно реагирует на любое разжигание ненависти и поддержку агрессии. Наша цель - предотвратить конфликты, насилие и другие правонарушения. Если человек демонстрирует провокационные и российские пропагандистские сообщения, закон о правопорядке позволяет нам вмешаться и попросить его убрать их, чтобы предотвратить опасность", - сообщают в Йыхвиском отделении полиции.
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