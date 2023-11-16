Видео ⟩ Venipak на время отстранило агрессивного водителя, вызвавшего аварийную ситуацию

Предприятие по доставке посылок Venipak на время расследования отстранило агрессивного водителя, который во вторник, 14 ноября, чуть не вызвал тяжелую аварию на Бауском шоссе. Видео, на котором зафиксированы опасные маневры, вызвало широкий резонанс в соцсетях. Обсуждались не только действия водителя, но и ответственность предприятия.
Как видно на видео, курьер не только едет агрессивно, но и во время необдуманного обгона чуть не вызывает тяжелую аварию.
В свою очередь, на другом фото видно, что бусик того же предприятия перевернулся в Балдоне.
"Мы разработали внутренние правила, которые предусматривают, что водители или курьеры представляют компанию, поэтому необходимо соблюдать как правила дорожного движения, так и ряд других норм. Мы осуждаем агрессивное вождение при любых обстоятельствах, подвергающее опасности как самого курьера, так и других участников дорожного движения. Это неприемлемо, и с обоими водителями уже проведены серьезные беседы", - пояснила исполнительный директор Venipak Latvija Санита Берзиня.
По ее словам, оба случая будут расследованы, а агрессивный водитель на время расследования отстранен.
Она также отмечает, что компания создает различные инициативы для предотвращения подобных ситуаций - например, "Академию курьеров" для обучения новых курьеров, в том числе нормам поведения на дороге и при взаимодействии с клиентами.
На предприятии Venipak Латвийскому телевидению пояснили, что зарплата курьеров зависит от объема доставок. В то же время некоторые компании разместили на служебных автомобилях наклейки, предлагающие оценить навыки вождения водителей, позвонив по указанному номеру телефона.
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