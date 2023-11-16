Видео ⟩ Venipak на время отстранило агрессивного водителя, вызвавшего аварийную ситуацию

Как видно на видео, курьер не только едет агрессивно, но и во время необдуманного обгона чуть не вызывает тяжелую аварию.

В свою очередь, на другом фото видно, что бусик того же предприятия перевернулся в Балдоне.

"Мы разработали внутренние правила, которые предусматривают, что водители или курьеры представляют компанию, поэтому необходимо соблюдать как правила дорожного движения, так и ряд других норм. Мы осуждаем агрессивное вождение при любых обстоятельствах, подвергающее опасности как самого курьера, так и других участников дорожного движения. Это неприемлемо, и с обоими водителями уже проведены серьезные беседы", - пояснила исполнительный директор Venipak Latvija Санита Берзиня.

По ее словам, оба случая будут расследованы, а агрессивный водитель на время расследования отстранен.

Она также отмечает, что компания создает различные инициативы для предотвращения подобных ситуаций - например, "Академию курьеров" для обучения новых курьеров, в том числе нормам поведения на дороге и при взаимодействии с клиентами.

На предприятии Venipak Латвийскому телевидению пояснили, что зарплата курьеров зависит от объема доставок. В то же время некоторые компании разместили на служебных автомобилях наклейки, предлагающие оценить навыки вождения водителей, позвонив по указанному номеру телефона.

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