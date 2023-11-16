Почему в Литве все более настороженно относятся к белорусам

Эту точку зрения разделяет и глава Сейма по нацбезопасности и обороне Лауринас Кащюнас. Он исходит из того, что белорусская оппозиция и квалифицированные представители бизнес-сообщества, которые хотели уйти от авторитарного режима, уже сделали это. При этом, по оценке Кащюнаса, в Литву приезжает все больше "людей, не связанных с демократией", цитирует политика LRT.

По данным литовского Департамента миграции, в этом году около тысячи белорусов либо не получили ВНЖ в Литве, либо их документы аннулировали. Речь идет о людях, которые, по мнению властей в Вильнюсе, связаны с режимом - через силовые структуры, армию. Кроме того, у властей есть вопросы к белорусам, которые продолжают ездить в Беларусь: не вербуют ли их спецслужбы, кто их родственники?

Почему литовцы хотят ужесточить ограничения в отношении белорусов?

Бывший глава Конституционного суда Литвы Дайнюс Жалимас убежден, что политика Вильнюса должна быть последовательной в вопросе помощи белорусам, которые пострадали от действий режима Александра Лукашенко. "Если ужесточения и примут, они не коснутся людей, которые бегут от преследований - они смогут найти убежище в Литве", - заверил Жалимас в беседе с DW.

По его выражению, вызывают вопросы люди, которые не пострадали от режима, туда-сюда пересекают границу, а некоторые даже позволяют высказывания в поддержку Лукашенко: "Возникает вопрос, что они делают в нашей стране?".