ESPN: Представители Фьюри и Усика договорились о дате проведения боя столетия

Изначально предусматривалось, что звезды супертяжелого веса встретятся в ринге уже 23 декабря этого года.

Однако Фьюри в конце октября провел неожиданно тяжелый поединок против бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну. Промоутер Фьюри Фрэнк Уоррен сразу же после боя заявил, что фанаты могут забыть о проведении боя в конце декабря, так как его клиенту потребуется время на восстановление.

Теперь же Майкл Коппингер сообщил, что бой состоится в феврале 2024 года.

"Тайсон Фьюри и Александр Усик проведут бой за титул чемпиона в супертяжелом весе 17 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде", - написал Коппингер.

36-летний Усик за свою профессиональную карьеру провел 21 бой и одержал 21 победу, 13 дуэлей завершив досрочно. Усик был абсолютным чемпионом в весовой категории до 90,2 килограмма. В своем последнем бою он техническим нокаутом победил Даниэля Дюбуа.

В свою очередь на счету Фьюри 35 боев, 34 победы и одна ничья с Деонтеем Уайлдером.

Поединок между Усиком и Фьюри может впервые в этом столетии выяснить неоспоримого (undisputed) чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Последний раз такой титул в тяжелом весе завоевывал Леннокс Льюис, который в 1999 году выиграл пояса WBA, WBC и IBF.

С 2007 года для того, чтобы стать неоспоримым чемпионом мира, необходимо иметь четыре пояса, включая WBO. Однако еще ни одному боксеру-тяжеловесу не удавалось завоевать все четыре престижных пояса. Усик сделал это в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) и надеется повторить этот подвиг в супертяжелом весе.