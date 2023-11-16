Сейм концептуально рассмотрит проект бюджета 2024 года

Планируется также концептуально рассмотреть поправки к 19 связанным законам.

Ожидается, что бюджет будет рассмотрен Сеймом во втором, окончательном чтении 7 декабря.

Как сообщалось ранее, поступления консолидированного государственного бюджета запланированы в размере 14,486 млрд. евро, расходы в размере 16,212 млрд. евро.

Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,3% ВВП, а в 2026 году - 0,9% ВВП.

Государственный долг в следующем году прогнозируется на уровне 18,6 млрд. евро, или 41% ВВП.

Тремя основными национальными приоритетами являются внутренняя и внешняя безопасность, образование и здравоохранение.