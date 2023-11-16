Видео ⟩ "Швы воспалились и гниют". Женщины бьют тревогу из-за нерадивого пластического хирурга

Три женщины, которые недавно сделали пластические операции у одного и того же врача, сообщают, что хирургическое вмешательство закончилось неприятными последствиями. Врачи не согласились ни на коррекцию, ни на другие виды помощи, сообщает программа Bez Tabu.
Наталья потратила на пластическую операцию более 7000 евро.
"Через месяц-полтора после операции у меня начали воспаляться швы. Не на глазах, с ними все было хорошо, а прямо в области шеи. Швы воспалились, начали гнить", - описывает свой опыт женщина.
Все три женщины провели операции в клинике Aesthetica у пластического хирурга Аргута Кейрана, который отрицает возможную ошибку.
Представитель клиники отметила, что хирурги всегда пытаются сделать максимум возможного в конкретной ситуации.
Важно помнить, что заживление шрамов индивидуально зависит от каждого пациента, о чем врачи и предупреждают.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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