Король биатлона Бьёрндален о жизни в Беларуси: Здесь нет никаких признаков войны

Норвежец Уле-Эйнар Бьёрндален, считающийся лучшим биатлонистом всех времен и известный как король биатлона, рассказал, что летом переехал в Беларусь, где его жена, также бывшая биатлонистка Дарья Домрачева, родила их второго ребенка. По словам Бьёрндалена, в Беларуси ничто не свидетельствует о войне в соседней Украине.
Бьёрндален и Домрачева поженились в 2016 году, семь лет назад у них родился первый ребенок - дочь Ксения. Три месяца назад у нее родилась сестра Мира. До родов пара перебралась в Беларусь, где будет находиться еще некоторое время.
Бьёрндален, завершивший спортивную карьеру в 2018 году, за 25 лет выиграл 95 этапов Кубка мира и в общей сложности поднимался на пъедестал 179 раз. В этом году Бьёрндалена, вероятно, увидят на этапах чемпионата мира в качестве эксперта норвежского телеканала TV2.
На пресс-конференции в Осло норвежец не стал скрывать от СМИ, что его нынешний образ жизни, безусловно, вызывает вопросы.
"Я об этом [о войне] особо не думаю. Летом у нас там [в Беларуси] прошли роды, мы также провели летний отпуск, а моя жена после родов хочет спокойствия вокруг. Поэтому естественно, что мы там", - сказал спортсмен норвежскому изданию VG.
Домрачева осудила войну в Украине, которая началась в феврале 2022 года. Однако она не считает, что белорусских и российских спортсменов следует изолировать от международных соревнований из-за начатых Россией военных действий.
"Говоря о спортивной сфере, я чувствую абсолютную несправедливость по отношению к тем спортсменам, которые не развязывали войн, являются противниками военных способов решения конфликтов, которые всей душой любят спорт и посвящают ему всю жизнь", - полтора года назад заявляла спортсменка.
Кроме того, Бьёрндален в разговоре с норвежскими журналистами порассуждал об отстранении белорусских биатлонистов от международных стартов: "Я надеюсь, что война закончится как можно скорее, все вернется на круги своя и что у них снова появится возможность соревноваться. Затем нам придется иметь дело с решением IBU [Международного союза биатлонистов] о запрете. Это решение [об отстранении] поддерживает большинство. Я думаю, ничего не произойдет, пока война не закончится".
О том, ощущает ли он войну, находясь в стране, спортсмен ответил: "Мы не видим войну в Беларуси. Иначе нас бы там не было. Здесь людей это [военные действия] интересует так же, как и где-либо еще. Конечно, они хотят, чтобы все успокоилось".
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