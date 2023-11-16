Король биатлона Бьёрндален о жизни в Беларуси: Здесь нет никаких признаков войны

"Говоря о спортивной сфере, я чувствую абсолютную несправедливость по отношению к тем спортсменам, которые не развязывали войн, являются противниками военных способов решения конфликтов, которые всей душой любят спорт и посвящают ему всю жизнь", - полтора года назад заявляла спортсменка.

Кроме того, Бьёрндален в разговоре с норвежскими журналистами порассуждал об отстранении белорусских биатлонистов от международных стартов: "Я надеюсь, что война закончится как можно скорее, все вернется на круги своя и что у них снова появится возможность соревноваться. Затем нам придется иметь дело с решением IBU [Международного союза биатлонистов] о запрете. Это решение [об отстранении] поддерживает большинство. Я думаю, ничего не произойдет, пока война не закончится".

О том, ощущает ли он войну, находясь в стране, спортсмен ответил: "Мы не видим войну в Беларуси. Иначе нас бы там не было. Здесь людей это [военные действия] интересует так же, как и где-либо еще. Конечно, они хотят, чтобы все успокоилось".