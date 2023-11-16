Ситуация серьезнее, чем казалось: Финляндия может закрыть погранпункты на границе с Россией

Правительство получило оперативную информацию, свидетельствующую о том, что ситуация на границе серьезнее, чем считалось еще во вторник.

Тогда финские власти впервые назвали возможность осуществления ограничительных мер в связи с резким наплывом просителей убежища.

В Хельсинки считают, что российские пограничники намеренно пропускают этих людей через свои пограничные пункты к финской границе, хотя раньше людей, не имеющих необходимых для въезда в Финляндию документов, через российские пункты не пропускали.

"Пока неизвестно, есть ли планы закрыть все, или только часть пунктов пересечения на восточной границе", - сообщает Helsingin Sanomat.

Ожидается, что правительство объявит об ограничениях уже сегодня.