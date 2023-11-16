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Ситуация серьезнее, чем казалось: Финляндия может закрыть погранпункты на границе с Россией

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Граница Финляндии и России
Граница Финляндии и России Фото: Vesa Moilanen/LEHTIKUVA/SIPA/Scanpix

Власти Финляндии из соображений безопасности могут закрыть в четверг на границе с Россией как минимум несколько пунктов пересечения границы, сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники.

Правительство получило оперативную информацию, свидетельствующую о том, что ситуация на границе серьезнее, чем считалось еще во вторник.

Тогда финские власти впервые назвали возможность осуществления ограничительных мер в связи с резким наплывом просителей убежища.

В Хельсинки считают, что российские пограничники намеренно пропускают этих людей через свои пограничные пункты к финской границе, хотя раньше людей, не имеющих необходимых для въезда в Финляндию документов, через российские пункты не пропускали.

"Пока неизвестно, есть ли планы закрыть все, или только часть пунктов пересечения на восточной границе", - сообщает Helsingin Sanomat.

Ожидается, что правительство объявит об ограничениях уже сегодня.

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