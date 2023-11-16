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Видео ⟩ В Плявниеках машина на краю дороги привлекла внимание полиции

rus.tvnet.lv
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Кадр из видео.
Кадр из видео. Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

Во вторник в Риге на перекрестке улиц Улброкас и Августа Деглава был замечен неадекватный водитель, который позже привлек внимание правоохранителей, сообщает передача Bez Tabu. 

Телепередача сообщает, что на обочине стояла Mazda и, похоже, у нее возникли технические проблемы, поэтому журналисты решили остановиться и помочь водителю.

Команда Bez Tabu предложила подтолкнуть автомобиль с дороги в более безопасное место, однако водитель не смог ответить на их вопросы, а также вел себя неадекватно.

На место происшествия прибыл экипаж полицейских, однако водитель Mazda заперся в машине, проигнорировав требования правоохранителей. Он также пытался покинуть место происшествия.

В заключение полиция выбила стекло автомобиля Mazda и задержала водителя.

Подробнее в сюжете Bez Tabu:

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