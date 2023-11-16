Видео ⟩ В Плявниеках машина на краю дороги привлекла внимание полиции

Во вторник в Риге на перекрестке улиц Улброкас и Августа Деглава был замечен неадекватный водитель, который позже привлек внимание правоохранителей, сообщает передача Bez Tabu.
Телепередача сообщает, что на обочине стояла Mazda и, похоже, у нее возникли технические проблемы, поэтому журналисты решили остановиться и помочь водителю.
Команда Bez Tabu предложила подтолкнуть автомобиль с дороги в более безопасное место, однако водитель не смог ответить на их вопросы, а также вел себя неадекватно.
На место происшествия прибыл экипаж полицейских, однако водитель Mazda заперся в машине, проигнорировав требования правоохранителей. Он также пытался покинуть место происшествия.
В заключение полиция выбила стекло автомобиля Mazda и задержала водителя.
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