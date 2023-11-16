Уходящий рабочий день принес множество важных событий - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не обнаружил нарушений прав человека в переводе школ на латышский язык, бежавший в РФ экс-депутат Рижской думы рассказал о побеге, а RUS TVNET объясняет, за что именно предлагают подписаться некоторые оппозиционные силы. Об этих и других новостях четверга, 16 ноября, расскажет RUS TVNET.
Главное за 16 ноября ⟩ Решение ЕСПЧ о переводе школ на латышский, одобрен проект бюджета и на что партии собирают подписи
Новости Латвии:
В четверг, 16 ноября, Сейм большинством голосов концептуально поддержал законопроект "О государственном бюджете на 2024 год и бюджетных рамках на 2024, 2025 и 2026 годы".
Президент отменил закон о партнерстве? Айнарс Шлесерс разгоняет Сейм? Уже скоро перевыборы парламента? Нет, нет и нет. Все куда банальнее, так что давайте разберемся - что именно происходит и за что именно предлагают подписаться некоторые оппозиционные силы.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) не обнаружил нарушений прав человека в осуществляемом в Латвии переходе на обучение на государственный язык, следует из пресс-релиза, распространенного секретарем суда ЕСПЧ.
На государственных праздниках салюты будут устраивать только в Огре и Вентспилсе, свидетельствует обобщенная агентством LETA информация.
Подготовлены буклеты для информирования жителей о пропавшей Анне Янсоне, которые всех желающих призывают разместить или иным образом распространить, сообщил в соцсети Х (ранее - Twitter) муж Анны Янсоне Юрис.
За рубежом:
Правительство Финляндии на внеочередном заседании в четверг, 16 ноября, решило закрыть границу в Юго-Восточной Финляндии.
Трое вооруженных огнестрельным оружием людей напали в четверг на контрольно-пропускной пункт к югу от Иерусалима, ранив несколько человек, сообщила израильская полиция.
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против бывшего депутата парламента от партии "Свобода" и университетской преподавательницы Ирины Фарион. Вскоре после этого ее уволили из университета "Львовская политехника". Поводом стали высказывания Фарион о русскоязычных военнослужащих ВСУ.
Власти Псковской области выделят больше 250 000 евро на так называемых "добровольцев", которых отправят охранять границу с Эстонией. Rus.Postimees ранее рассказывал, что "ловить диверсантов" отправят даже школьников.
Интересное чтиво:
Рано утром в четверг, 16 ноября, по всей Латвии "царил стресс и паника из-за игрушечных кухонь", о чем рассказывают пользователи соцсетей. По купону Lidl можно было купить игрушечную кухню со скидкой 75%- по крайней мере так обещали в рекламе. Как пишут пользователи, кухни были распроданы по всей Латвии за три минуты.
На этой неделе состоялась премьера спектакля "Страна глухонемых" режиссера Нового Рижского театра (JRT) Алвиса Херманиса, главную роль в котором исполнила российская актриса Чулпан Хаматова. Когда Херманис пригласил Хаматову присоединиться к актерскому составу JRT вскоре после вторжения России в Украину в 2022 году, это вызвало негативную реакцию в Латвии. С тех пор спектакли Херманиса, в которых играет Хаматова, позиционируются против российского режима и реалий - сначала моноспектакль Хаматовой Post Scriptum, поставленный на русском языке по мотивам публикаций убитой российской журналистки Анны Политковской, а теперь "Страна глухонемых" на латышском языке.
"Первая песня - это всегда мандраж, а потом я начинаю кайфовать..." - говорит 32-летняя Александра Кокорина. Легкость, яркость, взрыв эмоций и лучезарная улыбка - пожалуй, это те вещи, которые всегда сопровождают девушку как в жизни, так и на сцене.
Прошедший сезон оказался аномально урожайным, заявила миколог Латвийского национального музея природы Инита Даниэла в программе "Новый день", пишет RUS LSM. Эксперт рассказала, что по грибы можно и сейчас.
Норвежец Уле-Эйнар Бьёрндален, считающийся лучшим биатлонистом всех времен и известный как король биатлона, рассказал, что летом переехал в Беларусь, где его жена, также бывшая биатлонистка Дарья Домрачева, родила их второго ребенка. По словам Бьёрндалена, в Беларуси ничто не свидетельствует о войне в соседней Украине.
Журналист ESPN Майкл Коппингер со ссылкой на приближенные к ситуации источники сообщил потенциальную дату боя Александра Усика с Тайсоном Фьюри.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!