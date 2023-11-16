Главное за 16 ноября ⟩ Решение ЕСПЧ о переводе школ на латышский, одобрен проект бюджета и на что партии собирают подписи

Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело против бывшего депутата парламента от партии "Свобода" и университетской преподавательницы Ирины Фарион. Вскоре после этого ее уволили из университета "Львовская политехника". Поводом стали высказывания Фарион о русскоязычных военнослужащих ВСУ.

Власти Псковской области выделят больше 250 000 евро на так называемых "добровольцев", которых отправят охранять границу с Эстонией. Rus.Postimees ранее рассказывал, что "ловить диверсантов" отправят даже школьников.

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Рано утром в четверг, 16 ноября, по всей Латвии "царил стресс и паника из-за игрушечных кухонь", о чем рассказывают пользователи соцсетей. По купону Lidl можно было купить игрушечную кухню со скидкой 75%- по крайней мере так обещали в рекламе. Как пишут пользователи, кухни были распроданы по всей Латвии за три минуты.

На этой неделе состоялась премьера спектакля "Страна глухонемых" режиссера Нового Рижского театра (JRT) Алвиса Херманиса, главную роль в котором исполнила российская актриса Чулпан Хаматова. Когда Херманис пригласил Хаматову присоединиться к актерскому составу JRT вскоре после вторжения России в Украину в 2022 году, это вызвало негативную реакцию в Латвии. С тех пор спектакли Херманиса, в которых играет Хаматова, позиционируются против российского режима и реалий - сначала моноспектакль Хаматовой Post Scriptum, поставленный на русском языке по мотивам публикаций убитой российской журналистки Анны Политковской, а теперь "Страна глухонемых" на латышском языке.