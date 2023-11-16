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В пятницу будет солнечно; местами температура понизится до -7 градусов

rus.tvnet.lv/LETA
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Морозное утро
Морозное утро Фото: Jānis Škapars / TVNET

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 17 ноября, в Латвии похолодает и во многих местах будет солнечно.

Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер - от слабого до умеренного - будет дуть с востока.

Температура воздуха утром и днем понизится до +1...-4 градусов, а в отдельных районах Видземе и Латгале при ясном небе - до -7 градусов. Максимальная дневная температура составит -2...+3 градуса.

В Риге в пятницу небо временами будет проясняться, осадков не ожидается. Температура воздуха будет около нуля.

Галерея: Морозное утро 

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