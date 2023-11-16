В пятницу будет солнечно; местами температура понизится до -7 градусов

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 17 ноября, в Латвии похолодает и во многих местах будет солнечно.
Ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер - от слабого до умеренного - будет дуть с востока.
Температура воздуха утром и днем понизится до +1...-4 градусов, а в отдельных районах Видземе и Латгале при ясном небе - до -7 градусов. Максимальная дневная температура составит -2...+3 градуса.
В Риге в пятницу небо временами будет проясняться, осадков не ожидается. Температура воздуха будет около нуля.
17.11. Mākoņains, vietām skaidrosies. Naktī vietām neliels īslaicīgs sniegs, dienā bez ievērojamiem nokrišņiem. Naktī dažviet Kurzemē veidosies migla. Pūtīs lēns vējš. Gaisa temperatūra +2…-3°, naktī austrumu rajonos -3…-6°. pic.twitter.com/Tavc6RfXe0— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) November 16, 2023
Галерея: Морозное утро
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!