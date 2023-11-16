Видео ⟩ Жители Кекавского края шокированы привычкой соседки ходить обнаженной

Четыре года назад в одном из домов в Кекавском крае поселилась новая соседка, о которой жители часто сообщали в правоохранительные органы. Женщина склонна одеваться неподобающим образом в присутствии людей, сообщает программа Bez Tabu.
Кроме того, молодую женщину часто видели в состоянии алкогольного опьянения. Соседка Алла зафиксировала, как женщина, будучи пьяной, вошла в ее квартиру и попыталась воспользоваться удобствами.
Соседи женщины также недовольны тем, что она оказывает косметические услуги у себя по месту жительства, поскольку клиенты часто путают квартиры.
Сотрудники полиции говорят, что конфликт между соседями в этом доме хорошо им известен.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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