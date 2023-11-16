Видео ⟩ Жители Кекавского края шокированы привычкой соседки ходить обнаженной

Кроме того, молодую женщину часто видели в состоянии алкогольного опьянения. Соседка Алла зафиксировала, как женщина, будучи пьяной, вошла в ее квартиру и попыталась воспользоваться удобствами.

Соседи женщины также недовольны тем, что она оказывает косметические услуги у себя по месту жительства, поскольку клиенты часто путают квартиры.

Сотрудники полиции говорят, что конфликт между соседями в этом доме хорошо им известен.

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