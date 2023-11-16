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Видео ⟩ Жители Кекавского края шокированы привычкой соседки ходить обнаженной

rus.tvnet.lv
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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото Фото: larisa Stefanjuk/Shutterstock

Четыре года назад в одном из домов в Кекавском крае поселилась новая соседка, о которой жители часто сообщали в правоохранительные органы. Женщина склонна одеваться неподобающим образом в присутствии людей, сообщает программа Bez Tabu.

Кроме того, молодую женщину часто видели в состоянии алкогольного опьянения. Соседка Алла зафиксировала, как женщина, будучи пьяной, вошла в ее квартиру и попыталась воспользоваться удобствами.

Соседи женщины также недовольны тем, что она оказывает косметические услуги у себя по месту жительства, поскольку клиенты часто путают квартиры.

Сотрудники полиции говорят, что конфликт между соседями в этом доме хорошо им известен.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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