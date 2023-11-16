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В этом году на дорогах сбито более 100 детей. Эксперт подчеркивает роль родителей

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В этом году на дорогах сбито более 100 детей.
В этом году на дорогах сбито более 100 детей. Фото: Ann in the uk/Shutterstock

Уже много говорилось о безопасности уязвимых участников дорожного движения, особенно пешеходов. Но, к сожалению, пешеходы по-прежнему попадают в аварии и получают смертельные травмы. В этом году уже было сбито 654 человека. Сюда входят и дети, за безопасность которых взрослые должны нести ответственность, сообщает программа Degpunktā.

До 10 ноября этого года зарегистрировано 654 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, 144 из которых - дети до 18 лет.

К сожалению, один из пострадавших получил смертельные травмы. Девять детей получили серьезные ранения, легкие - 126 детей. Прошлогодняя статистика за тот же период похожа. За прошлый год в авариях пострадал 151 ребенок. Один ребенок погиб, 11 получили серьезные ранения.

Столкновение с автомобилем может оказаться смертельным для детей, ребенок может попасть под автомобиль, что особенно опасно.

Темный осенне-зимний период - самый рискованный. Родители должны вовремя задуматься о безопасности и найти способы рассказать ребенку о поведении на дороге.

"У меня самого - шестилетний ребенок. Мы провели несколько экспериментов - едем и смотрим, насколько хорошо видно пешеходов, тогда ребенок понимает, что водителю сложно их заметить. Также следует говорить о том, что отражатель должен находиться на видном месте", - рассказывает эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.

Образовательные учреждения также должны взять на себя ответственность за безопасность детей. Никогда не бывает слишком много напоминаний о важности заботы о себе. Способы подачи этой информации могут быть разнообразными и интересными.

Песни и игрушки - один из способов научить маленьких детей правилам дорожного движения и безопасности. С ними могут играть как родители, так и педагоги. 

Детям школьного возраста следует напоминать, чтобы они не пользовались телефоном на улице и не слушали музыку в наушниках. Это отвлекает от происходящего вокруг.

Для водителей важно качество дворников автомобиля, это также улучшает видимость. Конечно, качество зимних шин также важно, чтобы водитель мог как можно скорее остановить свой автомобиль в кризисной ситуации.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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