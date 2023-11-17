Паула Бадоса - испанка, которая страдала от сравнений с Шараповой

"Люди говорили, что я буду новой Шараповой, новой Мугурусой. В Испании от меня ждали, что я через год буду в топ-10, когда я ещё играла по юниорам. Я испытывала стресс и постоянное беспокойство из-за того, что обязана выигрывать каждый матч. Было очень сложно", - рассказывала Бадоса в видео, посвященном её психологической борьбе.

В дальнейшем теннисистка продолжила выступать на мелких турнирах ITF, и её результаты улучшились - в 2015 году Бадоса впервые сыграла в основной сетке крупного турнира WTA. Прогресс Бадосы был постепенным.

На Открытом чемпионате Франции 2021 года Паула впервые в карьере вышла в 1/4 финала - это до сих пор её лучший результат на турнирах "Большого шлема". В 2022 году испанка добралась до второй строчки мирового рейтинга.

С 9 июля 2023 года Паула находится в отношениях с известным теннисистом Стефаносом Циципасом. Влюбленные даже завели совместный аккаунт в социальных сетях. Их пара стала одной из самых ярких в мире тенниса. Он - первый грек, вошедший в топ-10 мирового рейтинга, она - бывшая вторая ракетка мира.