Паула Бадоса - испанка, которая страдала от сравнений с Шараповой

На этой неделе исполнилось 26 лет Пауле Бадосе - одной из самых известных испанских теннисисток. Чем не повод заглянуть к ней в Instagram?
Паула Бадоса родилась 15 ноября 1997 года в Нью-Йорке. Её родителей зовут Хосе и Мирейя, они являются владельцами магазина одежды. Она свободно говорит на четырёх языках: испанском, каталонском, английском и французском.
В теннис Бадоса пришла довольно поздно - после того, как её семья вернулась из США в Барселону. На корты её в семь лет привела мама.
Прежде чем задуматься о карьере профессионала, маленькая Паула хотела стать моделью. Теннисистка рассказывала, что в детстве вращалась в богемных кругах и пересекалась с разными знаменитостями, а однажды даже присутствовала на фотосессии сестёр Уильямс (но не знала, кто они такие, потому что ещё не занималась теннисом).
Девушка дебютировала во взрослом туре в 2012 году на мелких турнирах в Испании и проигрывала либо в квалификации, либо в первом раунде основной сетки. Первый крупный успех случился в 2013 году в Монсоне, где испанка дошла до полуфинала.
"Люди говорили, что я буду новой Шараповой, новой Мугурусой. В Испании от меня ждали, что я через год буду в топ-10, когда я ещё играла по юниорам. Я испытывала стресс и постоянное беспокойство из-за того, что обязана выигрывать каждый матч. Было очень сложно", - рассказывала Бадоса в видео, посвященном её психологической борьбе.
В дальнейшем теннисистка продолжила выступать на мелких турнирах ITF, и её результаты улучшились - в 2015 году Бадоса впервые сыграла в основной сетке крупного турнира WTA. Прогресс Бадосы был постепенным.
На Открытом чемпионате Франции 2021 года Паула впервые в карьере вышла в 1/4 финала - это до сих пор её лучший результат на турнирах "Большого шлема". В 2022 году испанка добралась до второй строчки мирового рейтинга.
С 9 июля 2023 года Паула находится в отношениях с известным теннисистом Стефаносом Циципасом. Влюбленные даже завели совместный аккаунт в социальных сетях. Их пара стала одной из самых ярких в мире тенниса. Он - первый грек, вошедший в топ-10 мирового рейтинга, она - бывшая вторая ракетка мира.
Бадоса и Циципас делятся совместными моментами: так, Стефанос выкладывал ролик, на котором Паула заплетает ему косички, а затем целует и обнимает его. Кстати, о своих отношениях Паула и Стефанос объявили достаточно забавно. Они опубликовали совместное фото и подкрепили её ироничной подписью:
"0 турниров "Большого шлема" на этой фотографии. Но, хей, любовь побеждает всё", - написали спортсмены.
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