Израиль заявил о новой фазе наземной операции в секторе Газа

По его словам, у Израиля "есть разведданные о заложниках". "Но чем меньше я о них расскажу, тем будет лучше", - добавил израильский премьер.

🚨BREAKING NEWS: Israeli PM Netanyahu tells me they had “strong indications” some of the hostages were held in Al-Shifa Hospital. We’ll have more of our exclusive interview tonight on the @CBSEveningNews pic.twitter.com/xoTD4FdMZC — Norah O'Donnell 🇺🇸 (@NorahODonnell) November 16, 2023

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле, Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям местного Минздрава, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

15 ноября Совет Безопасности ООН призвал к немедленным и продолжительным гуманитарным паузам в секторе Газа для помощи мирному населению. Израиль отверг резолюцию Совбеза, заявив, что перечисленные в ней меры невозможно осуществить до тех пор, пока ХАМАС продолжает удерживать заложников.