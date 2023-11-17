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СМИ: с начала войны границу Украины нелегально пересекли почти 20 тысяч мужчин

rus.tvnet.lv
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Мужчина в Херсоне.
Мужчина в Херсоне. Фото: AFP / Scanpix

С февраля 2022 года по 31 августа 2023 года 19 740 человек незаконно пересекли границу Украины с соседними странами, сообщает BBC News со ссылкой на данные властей Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии.

14 313 человек перешли границу пешком или переправились вплавь по рекам. Остальные 6800 человек использовали поддельные документы, в которых, к примеру, говорилось о несуществующих болезнях, позволяющих избежать призыва в украинскую армию.

Еще 21 113 человек пытались нелегально покинуть Украину, но были пойманы местными властями, сообщили в Киеве.

Представитель президента Украины в Верховной раде Федор Вениславский сообщил BBC News, что избежать мобилизации в армию пытаются от одного до пяти процентов украинских мужчин. "Они точно не имеют решающего значения для обороны Украины", - сказал он.

После полномасштабного вторжения войск РФ большинству украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну, выехать из Украины они могут только при наличии специального разрешения.

По данным Государственной службы статистики Украины, в 2022 году в стране проживало не менее 11 миллионов мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

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