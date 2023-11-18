Стали известны полуфинальные пары Итогового чемпионата ATP

Из Зелёной группы в плей-офф с первого места вышел итальянец Янник Синнер, а со второго - серб Новак Джокович. Испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев пробились в полуфинал турнира из Красной группы с первого и второго мест соответственно.