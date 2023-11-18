Стали известны полуфинальные пары Итогового чемпионата ATP

Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира ATP 2023 года в Турине (Италия).
Из Зелёной группы в плей-офф с первого места вышел итальянец Янник Синнер, а со второго - серб Новак Джокович. Испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев пробились в полуфинал турнира из Красной группы с первого и второго мест соответственно.
Таким образом, Медведев в 1/2 финала Итогового турнира встретится с Синнером, а Алькарас - с Джоковичем. Матчи пройдут в субботу, 18 ноября.
Итоговый турнир ATP продолжится до 19 ноября включительно. Соревнования проходят в итальянском городе Турин.
Действующим чемпионом Итогового чемпионата является 24-кратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович.
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