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Стали известны полуфинальные пары Итогового чемпионата ATP

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Даниил Медведев и Карлос Алькарас
Даниил Медведев и Карлос Алькарас Фото: Reuters/ScanPix

Стали известны полуфинальные пары Итогового турнира ATP 2023 года в Турине (Италия).

Из Зелёной группы в плей-офф с первого места вышел итальянец Янник Синнер, а со второго - серб Новак Джокович. Испанец Карлос Алькарас и россиянин Даниил Медведев пробились в полуфинал турнира из Красной группы с первого и второго мест соответственно.

Таким образом, Медведев в 1/2 финала Итогового турнира встретится с Синнером, а Алькарас - с Джоковичем. Матчи пройдут в субботу, 18 ноября.

Итоговый турнир ATP продолжится до 19 ноября включительно. Соревнования проходят в итальянском городе Турин.

Действующим чемпионом Итогового чемпионата является 24-кратный победитель турниров "Большого шлема", первая ракетка мира серб Новак Джокович.

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