Фото ⟩ Вейонисы и другие знаменитости на премьере в "Дайлес"

В четверг, 16 ноября, на сцене большого зала театра "Дайлес" состоялась премьера новой постановки Виестура Кайриша Spīdolas nakts ("Ночь Спидолы"). Смотрите фоторепортаж TVNET!
Галерея: премьера постановки Spīdolas nakts ("Ночь Спидолы")
В основе спектакля лежит история поэта-гения, внутренние и внешние противоречия которого создали для латышей такие сильные образы и героев, что они продолжают жить во всех нас и сегодня. Художник-постановщик Иева Юрьяне обогатила спектакль необычными сценическими решениями; музыку к спектаклю написал Угис Праулиньш.
Первой большой символической драмой Райниса стала Uguns un nakts ("Огонь и ночь"). За год до смерти в пьесе Rīgas ragana ("Рижская ведьма") автор предупреждал об опасности, которая грозит Латвии, если потомки героя "Огня и ночи" Лачплесиса легкомысленно поверят в обещания Востока. Произведение "Рижская ведьма" - было предсмертным пророчеством поэта. Сила выраженного в нем предостережения усиливается загадочной смертью поэта.
Галерея: спектакль Spīdolas nakts
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