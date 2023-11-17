Фото ⟩ Вейонисы и другие знаменитости на премьере в "Дайлес"

Галерея: премьера постановки Spīdolas nakts ("Ночь Спидолы")

В основе спектакля лежит история поэта-гения, внутренние и внешние противоречия которого создали для латышей такие сильные образы и героев, что они продолжают жить во всех нас и сегодня. Художник-постановщик Иева Юрьяне обогатила спектакль необычными сценическими решениями; музыку к спектаклю написал Угис Праулиньш.

Первой большой символической драмой Райниса стала Uguns un nakts ("Огонь и ночь"). За год до смерти в пьесе Rīgas ragana ("Рижская ведьма") автор предупреждал об опасности, которая грозит Латвии, если потомки героя "Огня и ночи" Лачплесиса легкомысленно поверят в обещания Востока. Произведение "Рижская ведьма" - было предсмертным пророчеством поэта. Сила выраженного в нем предостережения усиливается загадочной смертью поэта.

Галерея: спектакль Spīdolas nakts