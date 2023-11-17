Фото ⟩ На мосту между Нарвой и Ивангородом появились "зубы дракона"

В ночь на 17 ноября на мосту в Нарве, который является пограничным переходом между Эстонией и Россией, очевидцы заметили появление грузовика с пирамидальными глыбами.

Так называемые "зубы дракона" обычно используются как часть фортификационных сооружений, чтобы помешать передвижению техники.

Фотография с груженым грузовиком, который стоит на мосту поперек автомобильного проезда, появилась в Facebook-группе "Граница НАРВА - ИВАНГОРОД" около полуночи.

Грузовик с бетонными пирамидами на мосту между Нарвой и Ивангородом, 16 ноября 2023 года Фото: Facebook / Граница Нарва-Ивангород

В комментариях к публикации подписчики этого популярного паблика недоумевают.

"Это что за прикол?" - спрашивает один из комментаторов. "Зубы дракона" - это уже серьезно", - говорит другой. "Эстония, понимаю, сделает так же, как Финляндия?" - переживает третий. "Что за цирк с конями?!" - эмоционально восклицает еще один пользователь.

"Поставили от мигрантов и уехали. Проезд не закрыт", - пишет один из очевидцев.

Rus.Postimees обратился в Департамент полиции и порганохраны Эстонии за комментариями. Там эти бетонные пирамиды называют "бетонными блоками".



"Мы подготовили эти бетонные блоки на случай, если правительство Эстонии решит по примеру наших соседей ограничить въезд в страну из РФ, чтобы сдержать волну нелегальных мигрантов. Также, поскольку с 1 февраля мы ожидаем закрытия Ивангородского пограничного пункта на ремонт, эти бетонные блоки будут в период закрытия ограничивать передвижение автотранспорта на мосту", - пояснил Rus.Postimees руководитель Нарвского погранпункта Марек Лийва.

Вечером 16 ноября руководитель пограничной службы Вейко Коммусаар в разговоре с Rus.Postimees допустил "полное или частичное" закрытие погранпереходов на границе с Россией.

Таким образом Коммусаар прокомментировал решение правительства Финляндии закрыть сразу 4 КПП на финско-эстонской границе из-за растущего потока мигрантов. Финские погранпереходы на границе с Ленобластью и Карелией закроются в ночь на субботу, 18 ноября.