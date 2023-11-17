Разрешение получено: новые электропоезда начнут курсировать уже в декабре

"Планируем, что электропоезда будут курсировать сразу на всех электрифицированных железнодорожных линиях, а именно до Айзкраукле, Тукумса, Скулте. С Елгавским направлением мы пока осторожнее, так как надо понимать, насколько быстро Latvijas dzelzceļš завершит на этом направлении работы по модернизации контактной сети и другие ремонтные работы", - привели пример представители компании.

По информации представителей Министерства сообщения, в пятницу чешское предприятие Škoda Vagonka получило необходимое разрешение от Государственной железнодорожной технической инспекции на эксплуатацию новых электропоездов.

"Разрешение выпустить новые электропоезда на рынок получено. Первая поездка с пассажирами запланирована уже в декабре", - сообщил министр, добавив, что дополнительная информация будет предоставлена ​​в ближайшее время.

На данный момент Латвия получила 18 составов новых поездов, проводятся их проверки и все необходимые предварительные работы, чтобы передать электропоезда Pasažieru vilciens и начать их эксплуатацию, сообщило министерство.

Также представители компании отметили, что новые поезда будут приниматься поэтапно - один за другим, поэтому постепенно и начнутся перевозки пассажиров ими.

Как сообщалось, первые новые электропоезда чешского предприятия Škoda Vagonka были доставлены в Ригу летом 2022 года.

Каждый электропоезд состоит из четырех вагонов. Длина одного электропоезда составляет 109 метров. Каждый поезд рассчитан на 436 пассажиров и стоячие места на 454 пассажира.

Они будут курсировать на маршрутах в Айзкраукле, Тукумс, Саулкрасты и Елгаву.

Škoda Vagonka должна поставить Pasazieru vilciens 23 электропоезда до конца 2023 года и девять электропоездов в 2024 году.

Общая стоимость проекта составляет 257,889 млн евро, в том числе 114,211 млн евро выделено Фондом сплочения Европейского союза.