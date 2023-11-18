Легенда бокса Холифилд объяснил, как Усику победить Фьюри

Поединок между Усиком и Фьюри должен был пройти 23 декабря 2023 года, но из-за рассечения, которое британец получил в бою с Фрэнсисом Нганну, поединок пришлось перенести.

Ожидается, что бой между Усиком и Фьюри пройдёт 17 февраля 2024 года в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии. На кону будут все четыре чемпионских пояса: три (WBA, WBO и IBF), принадлежащих Усику, а также титул WBC Фьюри.

"Это должен быть отличный бой, в котором скорость рук сыграет решающее значение. Кто сможет выдержать больше ударов, тот и победит. У Усика много достоинств и он левша. Фьюри провёл много хороших поединков, но стили определяют бои. Когда боец дерётся с большим парнем, который превосходит его в скорости и может ударить, то у него хорошие шансы на победу. Но если он пропустит удар, то в этот момент всё может закончиться. Успех приходит тогда, когда боец не сдаётся. Я искренне верю, что у Усика такой настрой", - цитирует Холифилда Boxing Scene.

36-летний Усик в последний раз выходил на ринг против Даниэля Дюбуа в августе этого года. Этот бой Александр выиграл нокаутом в девятом раунде. В его активе 21 победа (14 нокаутом) без единого поражения.

Фьюри последний поединок провёл против Фрэнсиса Нганну 28 октября в Эр-Рияде. В этом противостоянии Тайсон одержал победу раздельным решением судей. На его счету 34 победы (24 нокаутом), одна ничья и ни одного поражения.