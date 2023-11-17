Главное за 17 ноября ⟩ Убийство депутата в Резекне, запрет ЛГБТ в России и "зубы дракона" в Нарве

Очевидцы сообщают о появлении на пограничном мосту через Нарву (или Нарову) бетонных пирамид, похожих на так называемые "зубы дракона", они же противотанковые надолбы, пишет Rus.Postimees.

Комитет по иностранным делам парламента Турции начал обсуждение запроса Швеции о вступлении в НАТО в четверг, 16 ноября, но отложил принятие решения на более поздний срок, пишет AFP.

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Яростные нападки на Израиль, обвинения его в геноциде палестинцев, заявления о поражении Украины, обвинения Запада в "разжигании войны" как в Украине, так и на Ближнем Востоке - таков был обычный джентльменский набор посланий российских пропагандистов на прошлой неделе.

Глеб Беляев 9 лет назад переехал в Латвию из России. Живя в Краславе, он удивлен, что многие жители Латвии, никогда не бывавшие в РФ, точно знают, как там все устроено. Портал "Чайка" рассказывает его историю в рамках проекта "Мы здесь".