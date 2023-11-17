Главное за 17 ноября ⟩ Убийство депутата в Резекне, запрет ЛГБТ в России и "зубы дракона" в Нарве

Самая громкая новость пятницы, 17 ноября, убийство предпринимателя и депутата Лудзенской думы Андриса Любки. Стрелявший Игорь Хаит уже задержан по горячим следам, ведется следствие. Кроме того Латвия готовится к празднованию 105 лет независимости страны, а Украина пытается договориться с польскими дальнобойщиками. Об этих и других новостях, читайте в ежедневном дайджесте от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В Резекне, у магазина K Senukai, в пятницу застрелен предприниматель и депутат самоуправления Лудзенского края Андрис Любка.
Государственная полиция сегодня проводит в Резекне специальную операцию "Капканы", в рамках которой вечером удалось задержать Игоря Хаита, разыскиваемого по подозрению в совершении убийства предпринимателя и политика Андриса Любки.
Министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство") обещает лично следить за расследованием дела убитого в Резекне предпринимателя и депутата Андриса Любки.
Уже пять дней известный философ, ассоциированный профессор Академии художеств и издатель журнала Rīgas Laiks Арнис Ритупс не выходит на связь с родными, друзьями и коллегами. Вчера он был объявлен в розыск. Коллега профессора и его друг, главный редактор журнала Rīgas Laiks Улдис Тиронс рассказал в эфире Rus.LSM, что такое поведение похоже на Ритупса и остается надеяться, что он вскоре объявится.
На прошлой неделе Государственная полиция в сотрудничестве со Службой государственных доходов (VID) задержала нескольких человек, связанных с незаконным использованием и подделкой товарного знака Ariel, других отличительных знаков и образцов дизайна в значительных масштабах.
В пятницу, 17 ноября, возле торгового центра Dole в Риге произошло столкновение двух автомобилей, сказано на платформе Sadursme.
В настоящее время инфекция Covid-19 выявляется у каждого третьего обследованного пациента, сообщил агентству LETA эпидемиолог Юрий Перевощиков.
Для восстановления плаката "с черепом Владимира Путина" Музею истории медицины имени Паула Страдыня было пожертвовано 5769 евро, сообщается на сайте благотворительной организации Ziedot.lv. Ранее размещенный на фасаде здания музея плакат был поврежден осенним ветром.
8 декабря в клубе First состоится концерт латвийской группы cheLovek, фронтменом которой стал актер, автор и композитор Артур Смольянинов. В рамках концерта пройдет презентация первого EP-альбома "4" и сингла "Эльсинор". С 23 ноября сингл можно будет услышать на всех цифровых площадках.
За рубежом:
Переговоры Украины с польскими дальнобойщиками завершились неудачно, поскольку польские водители продолжают блокировать три пункта пропуска через границу, пишет AFP.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Bloomberg, что Россия готовит операцию по дезинформации украинского общества, чтобы вызвать раскол и посеять "хаос" в стране, что приведет к смещению действующей власти, пишет "Медуза".
Министерство юстиции России направило в суд иск с требованием запретить "международное общественное движение ЛГБТ" и объявить его "экстремистской организацией". Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет портал "Медуза".
Органы охраны правопорядка Эстонии, Финляндии и Бельгии в ходе совместной операции задержали группировку с международным охватом, у которой конфисковали 100 кг амфетамина, 22,5 кг кокаина, около полумиллиона евро наличными деньгами и огнестрельное оружие.
Очевидцы сообщают о появлении на пограничном мосту через Нарву (или Нарову) бетонных пирамид, похожих на так называемые "зубы дракона", они же противотанковые надолбы, пишет Rus.Postimees.
Комитет по иностранным делам парламента Турции начал обсуждение запроса Швеции о вступлении в НАТО в четверг, 16 ноября, но отложил принятие решения на более поздний срок, пишет AFP.
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Яростные нападки на Израиль, обвинения его в геноциде палестинцев, заявления о поражении Украины, обвинения Запада в "разжигании войны" как в Украине, так и на Ближнем Востоке - таков был обычный джентльменский набор посланий российских пропагандистов на прошлой неделе.
Глеб Беляев 9 лет назад переехал в Латвию из России. Живя в Краславе, он удивлен, что многие жители Латвии, никогда не бывавшие в РФ, точно знают, как там все устроено. Портал "Чайка" рассказывает его историю в рамках проекта "Мы здесь".
Когда за окном падают пушистые хлопья, совсем скоро встретить свое чудо. Впервые тихонько напевать доченьке "айя жужу...". Целовать маленькие пальчики, мягкие пяточки. Пока не заснет на своей любимой теплой груди. Заветная мечта Монты о первой встрече с дочкой с корнем была вырвана из реальности, морально изнасилована и выброшена голой в пустыню. Сурово. Холодно. Безжалостно. В тот момент контроль над ее жизнью захватили постоянная паника, короткие отключения сознания, беззвучные крики о помощи и глубокая, глубокая тьма, которая ложится тяжким грузом.
Благодаря использованию морских дронов и ракет Украина заставила Россию прятать свои корабли в Черном море, заявил Зеленский.
Ильмар Рааг (55) – человек-оркестр. Оркестром он, конечно, не дирижирует, зато действиями этого человека, много лет назад отдавшего свое сердце миру кино, дирижирует желание запечатлеть современный мир. В результате этого на свет появилось несколько документальных, а также целый ряд художественных фильмов и сериалов, пишет Rus.Postimees.
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