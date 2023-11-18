В пятницу на дорогах погибли четыре человека

В пятницу, 17 ноября, около 15:30 в Риге на улице Яунциема гатве автомобиль BMW съехал с дороги, его водитель погиб на месте ДТП.

В 18:23 в Пуни Валдгалской волости Талсинского края на автодороге P125 Талси-Дундага-Мазирбе мужчина на микроавтобусе "Opel Vivaro" сбил женщину, которая скончалась на месте происшествия.

Ночью около 2:10 на дороге V1076 Дорупе-Ливберзе в Ливберзской волости Елгавского края произошло столкновение двух мотоциклов. Оба водителя погибли на месте происшествия.