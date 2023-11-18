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Крупнейшая ракета-носитель готовится ко второму старту

rus.tvnet.lv
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Фото: Reuters/ScanPix

После нескольких месяцев реконструкции и преодоления бюрократических препятствий, последовавших за неудачным первым испытательным полетом Starship в апреле, SpaceX готова к новому испытанию, сообщает CNN.

Это самая мощная ракета-носитель из когда-либо созданных. Первоначально планировалось совершить вторую попытку взлета 17 ноября, но генеральный директор SpaceX Илон Маск заявил, что компания отложит запуск до 18 ноября, чтобы заменить небольшую часть в ракете-носителе.

Согласно информации с сайта SpaceX, 20-минутное окно для запуска ракеты-носителя откроется в субботу, 18 ноября, в 15:00 по латвийскому времени.

В апреле 2023 года первый испытательный полет Starship завершился всего через несколько минут после старта, когда ракете пришлось перейти в режим самоуничтожения, а обе ступени взорвались над Персидским заливом. Обломки упали в Южном Техасе, вызвав возмущение среди активистов-экологов.

Ракета высотой 121 метр состоит из двух частей: верхней части космического корабля, получившей название Starship, и нижней части ускорителя первой ступени, получившего название Super Heavy, обеспечивающего начальную мощность при запуске.

Если на этот раз все пойдет по плану, Super Heavy запустит 33 своих массивных двигателя и поднимет капсулу звездолета над Мексиканским заливом. Когда у него закончится топливо, Super Heavy отделится от космического корабля Starship и упадет обратно в океан.

Starship запустит свои двигатели и попытается разогнаться, чтобы выйти на околоземную орбиту, для чего обычно космический корабль должен достичь скорости около 8 км/с.

Планируется, что вся миссия продлится около полутора часов.

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