Правозащитные организации: В Москве начались облавы на призывников, людей забирают даже с учебы

"Людей забирают даже со съемного жилья. Даже с места учебы. Даже если с собой нет паспорта. Если военкомат не по прописке, говорят, что "пропишут" в этом. Там пытаются призвать "одним днем" и отправить в воинские части", – сообщает "Призыв к совести".

"Движение сознательных отказчиков" сообщает о случае, когда военкомат использовал для рейда портал объявлений Avito. Так, житель Москвы Артем Казаков разместил там объявление, после которого к нему под видом покупателей приехала полиция и представители военкомата. Его увезли в полицейский участок, где оставили на ночь. Полиция обосновала свои действия тем, что Казаков совершил административное правонарушения. В итоге молодой человек сдался и ушел в армию.

"При этом они никак не оформили нахождение гражданина ночью в отделении. Протоколы об административном задержании не составлялись – именно потому, что законных оснований для такого задержания не было", - сообщило движение.

В апреле 2023 года стало известно, что в Москве для определения местонахождения призывников используется система видеонаблюдения.

"Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них. Образовательные организации помогают нам определить, где призывник обучается", - рассказал военный комиссар города Максим Локтев.