Собака президента Молдовы укусила президента Австрии

Собака схватила руку президента Австрии, когда он наклонился погладить ее. В тот момент Санду находилась рядом со своим любимцем.

К счастью, рана была небольшой и хватило пластыря, сообщило бюро президента Австрии, указав, что Ван дер Беллен чувствует себя хорошо.

Ван дер Беллен встретился с Санду и президентом Словении Наташей Пирц-Мусар для обсуждения усилий Молдовы по вступлению в Евросоюз.

Президент Австрии в Instagram признал, что случая с собакой вызвал небольшой ажиотаж.

"Всем, кто меня знает, известно, что я большой любитель собак, и я могу понять его тревогу. Из-за большого числа людей он был нервным", - указал Ван дер Беллен, говоря о собаке президента Молдовы.