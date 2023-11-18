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Собака президента Молдовы укусила президента Австрии

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Президенты Молдовы, Словении и Австрии и собака
Президенты Молдовы, Словении и Австрии и собака Фото: MAIA SANDU VIA INSTAGRAM/via REUTERS

Президента Австрии Александра Ван дер Беллена в пятницу, 17 ноября, во время визита укусила собака президента Молдовы Майи Санду, сообщает AP.

Собака схватила руку президента Австрии, когда он наклонился погладить ее. В тот момент Санду находилась рядом со своим любимцем.

К счастью, рана была небольшой и хватило пластыря, сообщило бюро президента Австрии, указав, что Ван дер Беллен чувствует себя хорошо.

Ван дер Беллен встретился с Санду и президентом Словении Наташей Пирц-Мусар для обсуждения усилий Молдовы по вступлению в Евросоюз.

Президент Австрии в Instagram признал, что случая с собакой вызвал небольшой ажиотаж.

"Всем, кто меня знает, известно, что я большой любитель собак, и я могу понять его тревогу. Из-за большого числа людей он был нервным", - указал Ван дер Беллен, говоря о собаке президента Молдовы.

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