Более 400 населенных пунктов Украины остались без света из-за обстрелов РФ

В Одесской области после ночного обстрела была повреждена нефтебаза и инфраструктура электросетей. В результате без света остались более 3 тысяч человек. В Запорожской области из-за повреждения беспилотниками линий электропередач электричество пропало в 63 населенных пунктах, в Черниговской области - в семи. В Донецкой области без света остались 113 населенных пунктов и около 21 тысячи абонентов, сообщили в Минэнерго.

Как сообщили ранее Воздушные силы ВСУ, с вечера 17 ноября дня до 4 часов утра субботы Россия обстреляла Украину с применением 38 ударных беспилотников типа Shahed, 29 из которых были уничтожены. Атаки происходили в несколько волн, группами, в разных регионах Украины.

Украина ждет усиления российских обстрелов зимой

Как отмечает агентство Reuters, нынешняя осень в Украине относительно теплая, однако по мере приближения зимних холодов власти предупреждают об усилении российских атак на энергетические объекты Украины.

"С приближением зимы мы ожидаем усиления российского ракетного террора. Поэтому очень нуждаемся в системах ПВО и ПРО, которые защитят украинские города, ключевые объекты критической инфраструктуры, а также маршруты "зернового коридора", - писал на этой неделе глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.