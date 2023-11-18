Отборочный турнир Евро-2024: Сборная Латвии проиграла Хорватии

В субботу, 18 ноября, сборная Латвии по футболу на своем поле в восьмом матче отборочного турнира Евро-2024 уступила Хорватии.
Сборная Латвии уступила со счетом 0:2 (0:2).
Хорваты забили два гола за первые 16 минут матча. На седьмой минуте матча после паса Луки Иванушеца в штрафную площадь Ловро Майер ударом в нижний правый угол ворот вывел свою команду вперед, а девять минут спустя после паса Майера мяч в нижний правый угол ворот отправил Андрей Крамарич - 2:0.
На 31 минуте желтую карточку заработал игрок сборной Латвии Кристерс Тоберс.
Во втором тайме Латвия старалась атаковать, в свою очередь хорватов полностью устраивал результат на табло, и они сохранили его, отвечая опасными контратаками.
На 65-й минуте матча желтую карточку в рядах хозяев заработал Алексей Савельев.
В первом матче дня сборная Аргентины в Ереване сыграла 1:1 с Уэльсом.
После семи матчей лидером группы D с 16 очками является Турция, 13 очков у Хорватии, 11 очков набрал Уэльс, восемь очков у Армении, и три в восьми матчах - у Латвии.
В рейтинге ФИФА сборная Хорватии занимает 10-е место, а сборная Латвии - 132-е.
21 ноября сборная Латвии в Варшаве проведет проверочный матч против Польши.
Чемпионат Европы пройдет в десяти городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.
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